Trzęsienie ziemi w Liverpoolu? Sensacyjne doniesienia obiegły media

Liverpool znalazł się w centrum sensacyjnych doniesień dotyczących przyszłości trenera Arne Slota. Według medialnych informacji Holender ma natychmiast opuścić klub.

Wielkie poruszenie wokół Liverpoolu. Kibice czekają na potwierdzenie

Liverpool może wkrótce przejść przez niespodziewaną zmianę na stanowisku trenera. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje sugerujące, że Arne Slot miał zakończyć swoją przygodę z klubem ze skutkiem natychmiastowym po przeprowadzeniu wewnętrznego podsumowania sezonu. Wieści przekazane przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X wywołały ogromne poruszenie wśród kibiców The Reds, ponieważ jeszcze do niedawna nic nie wskazywało na możliwość tak szybkiego rozstania.

Według pojawiających się informacji decyzja miała zapaść po analizie zakończonego sezonu i rozmowach dotyczących dalszego kierunku rozwoju drużyny. Na ten moment klub nie przedstawił jednak oficjalnego komunikatu potwierdzającego zakończenie współpracy z holenderskim szkoleniowcem.

Równocześnie media zaczęły spekulować na temat potencjalnego następcy Slota. Najczęściej wymienianym kandydatem jest Andoni Iraola, który w ostatnich latach zapracował na bardzo wysokie notowania dzięki swojej pracy w Premier League.

🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣



It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼



Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Hiszpański trener od dłuższego czasu znajduje się w gronie szkoleniowców cenionych za nowoczesne podejście do futbolu oraz umiejętność rozwijania zespołów dysponujących mniejszym budżetem od ligowych gigantów.

Informacje o możliwym rozstaniu Liverpoolu ze Slotem błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały lawinę komentarzy. Kibice zastanawiają się, czy rzeczywiście dojdzie do tak radykalnej decyzji oraz jakie konsekwencje mogłaby ona mieć dla planów transferowych klubu przed nowym sezonem.