Trzęsienie ziemi w Liverpoolu? Sensacyjne doniesienia obiegły media

13:20, 30. maja 2026 14:10, 30. maja 2026
Źródło: Fabrizio Romano (X)

Liverpool znalazł się w centrum sensacyjnych doniesień dotyczących przyszłości trenera Arne Slota. Według medialnych informacji Holender ma natychmiast opuścić klub.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Wielkie poruszenie wokół Liverpoolu. Kibice czekają na potwierdzenie

Liverpool może wkrótce przejść przez niespodziewaną zmianę na stanowisku trenera. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje sugerujące, że Arne Slot miał zakończyć swoją przygodę z klubem ze skutkiem natychmiastowym po przeprowadzeniu wewnętrznego podsumowania sezonu. Wieści przekazane przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X wywołały ogromne poruszenie wśród kibiców The Reds, ponieważ jeszcze do niedawna nic nie wskazywało na możliwość tak szybkiego rozstania.

Według pojawiających się informacji decyzja miała zapaść po analizie zakończonego sezonu i rozmowach dotyczących dalszego kierunku rozwoju drużyny. Na ten moment klub nie przedstawił jednak oficjalnego komunikatu potwierdzającego zakończenie współpracy z holenderskim szkoleniowcem.

Równocześnie media zaczęły spekulować na temat potencjalnego następcy Slota. Najczęściej wymienianym kandydatem jest Andoni Iraola, który w ostatnich latach zapracował na bardzo wysokie notowania dzięki swojej pracy w Premier League.

Hiszpański trener od dłuższego czasu znajduje się w gronie szkoleniowców cenionych za nowoczesne podejście do futbolu oraz umiejętność rozwijania zespołów dysponujących mniejszym budżetem od ligowych gigantów.

Informacje o możliwym rozstaniu Liverpoolu ze Slotem błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały lawinę komentarzy. Kibice zastanawiają się, czy rzeczywiście dojdzie do tak radykalnej decyzji oraz jakie konsekwencje mogłaby ona mieć dla planów transferowych klubu przed nowym sezonem.

