Man United przyspiesza działania transferowe. Ruszyły rozmowy

20:21, 31. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  talkSPORT

Manchester United planuje wzmocnienie lewej strony defensywy. Ben Jacobs z serwisu "talkSPORT" informuje, że Czerwone Diabły rozpoczęły działania w sprawie pozyskania Lewisa Halla z Newcastle United.

Michael Carrick
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fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Lewis Hall na celowniku Manchesteru United

Manchester United pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Jednym z głównych celów transferowych stał się lewy obrońca Lewis Hall z Newcastle United. Według Bena Jacobsa z „talkSPORT”, Czerwone Diabły rozpoczęły rozmowy w sprawie sprowadzenia 21-letniego Anglika.

Władze United badają warunki transferu i chcą poznać oczekiwania finansowe Newcastle United. Obecnie serwis Transfermarkt.de szacuje wartość Halla na poziomie 40 milionów euro. Tego lata klub sprowadził Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Na zasadzie wolnego transferu do drużyny dołączył również doświadczony bramkarz Karl Darlow.

Teraz priorytetem ma być obsadzenie lewej strony defensywy. Luke Shaw wciąż pozostaje podstawowym wyborem, lecz jego kontrakt obowiązuje już tylko przez rok. Hall w zeszłym sezonie zaprezentował się solidnie w Premier League, rozgrywając 30 spotkań. Do swojego dorobku dołożył jedno trafienie i asystę. Oprócz lewego obrońcy w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów pozostaje również środkowy pomocnik oraz napastnik.

Lewy defensor jest wychowankiem Chelsea. Stamford Bridge opuścił latem 2024 roku i za 33 mln euro przeniósł się na St. James’ Park. W klubie trwa rewolucja. Eddie Howe nie jest już menedżerem, a Anthony Gordon trafił do Barcelony, a Sandro Tonali wybrał ofertę Tottenhamu Hotspur.

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