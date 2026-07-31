Jagiellonia wyrwała zwycięstwo z Motorem Lublin. Co za gol Lozano! [WIDEO]

Jagiellonia Białystok w piątkowy wieczór zmierzyła się z Motorem Lublin. Lepszy w tym starciu okazał się zespół Adriana Siemieńca.

Emil Kucharski / Alamy Na zdjęciu: Nik Prelec

Jagiellonia wygrywa z Motorem Lublin 2:1

Jagiellonia Białystok czeka na mecz z Glasgow Rangers w eliminacjach do Ligi Europy, jednak najpierw drużyna Adriana Siemieńca musiała zmierzyć się z Motorem Lublin. Do 2. kolejki Ekstraklasy przystępowali po zwycięstwie z Koroną Kielce 1:0. Z kolei ekipa Mariusza Misiury zremisowała z Widzewem Łódź 1:1.

Obie drużyny mocno weszły w to spotkanie, jednak dopiero w 33. minucie Nik Prelec oddał skuteczny strzał, wyprowadzając Dumę Podlasia na prowadzenie.

𝗡𝗜𝗞 𝗣𝗥𝗘𝗟𝗘𝗘𝗘𝗘𝗖! 🔥🔥 Drugi mecz i drugi gol słoweńskiego napastnika Jagiellonii! ⭐



📺 Mecz Motor – Jagiellonia trwa w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/agiShRQX8j — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 31, 2026

W 82. minucie wynik wyrównał Karol Czubak po podaniu od Mbaye Ndiaye, jednak trzy minuty póżniej goście znów wyszli na prowadzenie za sprawą fenomenalnej bramki Sergio Lozano.

𝗖𝗢 𝗭𝗔 𝗘𝗠𝗢𝗖𝗝𝗘 𝗪 𝗟𝗨𝗕𝗟𝗜𝗡𝗜𝗘! 💥 Najpierw trafia Czubak, potem idealny strzał Lozano!



📺 Mecz Motor – Jagiellonia trwa w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/4xkIrCct7I — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 31, 2026

Warto tutaj też zwrócić uwagę na doskonały występ Sławomira Abramowicza, który zanotował pięć udanych interwencji.

Jagiellonia w czwartek zagra z Glasgow Rangers, a w niedzielę 9 sierpnia zmierzy się z Widzewem Łódź. Z kolei Motor dzień wcześniej czeka mecz z Pogonią Szczecin.