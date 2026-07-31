Jagiellonia wyrwała zwycięstwo z Motorem Lublin. Co za gol Lozano! [WIDEO]

Jagiellonia wygrywa z Motorem Lublin 2:1
Jagiellonia Białystok czeka na mecz z Glasgow Rangers w eliminacjach do Ligi Europy, jednak najpierw drużyna Adriana Siemieńca musiała zmierzyć się z Motorem Lublin. Do 2. kolejki Ekstraklasy przystępowali po zwycięstwie z Koroną Kielce 1:0. Z kolei ekipa Mariusza Misiury zremisowała z Widzewem Łódź 1:1.
Obie drużyny mocno weszły w to spotkanie, jednak dopiero w 33. minucie Nik Prelec oddał skuteczny strzał, wyprowadzając Dumę Podlasia na prowadzenie.
W 82. minucie wynik wyrównał Karol Czubak po podaniu od Mbaye Ndiaye, jednak trzy minuty póżniej goście znów wyszli na prowadzenie za sprawą fenomenalnej bramki Sergio Lozano.
Warto tutaj też zwrócić uwagę na doskonały występ Sławomira Abramowicza, który zanotował pięć udanych interwencji.
Jagiellonia w czwartek zagra z Glasgow Rangers, a w niedzielę 9 sierpnia zmierzy się z Widzewem Łódź. Z kolei Motor dzień wcześniej czeka mecz z Pogonią Szczecin.