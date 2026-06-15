Goncalo Feio lada moment może wrócić na ławkę trenerską. Były szkoleniowiec Legii Warszawa jest jednym z głównych kandydatów do objęcia funkcji opiekuna szkockiego Motherwell - donosi Ben Jacobs.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Motherwell może zatrudnić Goncalo Feio

Goncalo Feio to bardzo znana postać na naszym rynku. Szkoleniowiec przez lata pracował w Polsce, będąc opiekunem m.in. Legii Warszawa. Ostatnio jednak 36-latek pracował w Tondeli, z którą ostatecznie spadł z portugalskiej ekstraklasy. Tymczasem dowiadujemy się, że trener jest o krok od pracy w nowym klubie. Ben Jacobs donosi, że Portugalczyk jest jednym z głównych kandydatów do objęcia Motherwell.

Oficjalnego komunikatu ze strony szkockiego klubu jeszcze nie ma, ale lada moment dowiemy się o ich decyzji w kwestii nowego trenera. Goncalo Feio ma znajdować się w wąskim gronie trzech szkoleniowców branych pod uwagę przez Motherwell. W ciągu najbliższych dni popularne The Steelman wystosują w tej sprawie komunikat.

Goncalo Feio zatem jest bliski przeprowadzki do Szkocji. Dla Portugalczyka byłoby to nowe wyzwanie, ponieważ nie miał jeszcze okazji pracować poza Polską i Portugalią. Postać 36-latka wzbudza w naszym kraju odmienne uczucia. Trener jest przez wielu znienawidzony, ale ma też swoje szerokie grono fanów.

Największe sukcesy dotychczas Goncalo Feio święcił na ławce trenerskiej Motoru Lublin. Portugalczyk wyrwał z dołka lubelski klub i wraz z nim awansował do Betclic 1. Ligi.