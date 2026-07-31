Piast Gliwice – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (01.08.2026)

Piast Gliwice – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Zespół ze stolicy Małopolski liczy na kolejne zwycięstwo. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gliwicach już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2026 19:59

Piast Gliwice – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Piast Gliwice zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Kraków w jednym z meczów 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny w zupełnie odmiennych nastrojach rozpoczęły nowy sezon.

Ekipa Piastunek po porażce w inauguracyjnym spotkaniu i z zerowym dorobkiem punktowym zamyka ligową tabelę, zajmując 18. miejsce. Z kolei zespół Białej Gwiazdy udanie wszedł w rozgrywki, dzięki czemu z trzema oczkami na koncie plasuje się na 4. pozycji. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gliwicach już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45.

Moim zdaniem w tym spotkaniu obie drużyny wpiszą się na listę strzelców. Taki scenariusz sprawdził się w czterech z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów Piasta Gliwice z Wisłą Kraków, dlatego również tym razem warto rozważyć zakład na gole z obu stron. Mój typ: BTTS – tak.

Ernest STS 1.70 BTTS – tak Odwiedź STS

Piast Gliwice – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Piasta Gliwice nie jest idealna. W zespole gospodarzy zabraknie Frantiska Placha, który nie będzie do dyspozycji trenera. Z kolei Wisła Kraków przystąpi do spotkania bez Darijo Grujcicia, co również oznacza osłabienie składu drużyny gości.

Piast Gliwice – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Piast Gliwice nie może zaliczyć inauguracji PKO BP Ekstraklasy do udanych. Zespół z Gliwic przegrał na wyjeździe 0:2 z Zagłębiem Lubin, prezentując się poniżej oczekiwań. Zdecydowanie lepiej sezon rozpoczęła Wisła Kraków, która pokonała u siebie GKS Katowice 2:1 i dopisała do swojego dorobku komplet punktów.

Piast Gliwice – Wisła Kraków, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań Piasta Gliwice z Wisłą Kraków pokazuje, jak wyrównana jest rywalizacja obu zespołów. W pięciu poprzednich meczach byliśmy świadkami dwóch zwycięstw ekipy Piastunek, tyle samo razy triumfowała drużyna Białej Gwiazdy oraz padł jeden remis. Statystyki nie wskazują więc faworyta przed kolejnym starciem.

Piast Gliwice – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Piasta Gliwice wynosi około 2.50, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to mniej więcej 3.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Piast Gliwice Wisła Kraków 2.47 3.25 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2026 19:59

Piast Gliwice – Wisła Kraków, przewidywane składy

Piast: Gril – Borowski, Juande, Drapiński, Lewicki – Leśniak, Łabojko – Lokilo, Bolsgard, Mucha – Ntamack

Wisła: Łubik – Giger, Uryga, Maisonneuve, Krzyżanowski – Kuziemka, Duda, Igbekeme, Bozić – Duarte – Sanchez

Piast Gliwice – Wisła Kraków, transmisja meczu

Pojedynek między Piastem Gliwice a Wisłą Kraków będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Piotr Laboga i Marcin Baszczyński. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Gliwicach już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia o godzinie 14:45.

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