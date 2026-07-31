FC Barcelona ściągnęła skrzydłowego. Transfer wielkiego talentu stał się faktem

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jesse Bisiwu dołączył do Barcelony

FC Barcelona oficjalnie ogłosiła pozyskanie Jessego Bisiwu. 18-letni skrzydłowy przenosi się do stolicy Katalonii z belgijskiego Club Brugge i podpisał z mistrzami Hiszpanii kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2031 roku.

Bisiwu uchodzi za jednego z największych talentów belgijskiej piłki. Reprezentant Belgii do lat 19 od dłuższego czasu znajdował się na liście życzeń Blaugrany. Dyrektor sportowy Deco oraz szef skautingu Joao Amaral od wielu miesięcy pracowali nad doprowadzeniem transferu do skutku.

Według medialnych doniesień, Barcelona zapłaciła za zawodnika około 8,5 miliona euro. W umowie znalazł się również zapis gwarantujący Club Brugge 20 procent od kwoty przyszłego transferu piłkarza. Co istotne, Bisiwu został przedstawiony jako zawodnik pierwszej drużyny, a nie rezerw czy akademii. To wyraźny sygnał, że Hansi Flick wiąże z nim duże nadzieje.

Welcome, Bisiwu!

The player has signed until 2031. pic.twitter.com/KejEjaYfvl — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2026

W najbliższych dniach Bisiwu ma dołączyć do pierwszego zespołu Barcelony, który przebywa na przedsezonowym zgrupowaniu w Anglii. Tam będzie miał okazję po raz pierwszy trenować pod okiem niemieckiego szkoleniowca i rozpocząć walkę o miejsce w składzie. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, 18-latek po raz pierwszy zaprezentuje się w barwach Dumy Katalonii w sierpniu podczas turnieju we Włoszech. Barcelona zmierzy się wówczas z Udinese oraz Nottingham Forest.