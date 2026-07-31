Barcelona i Chelsea ruszają po gwiazdę Premier League. Tyle trzeba zapłacić

Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Daniel Munoz

Barcelona rywalizuje z Chelsea o Munoza

Hansi Flick poprosił Barcelonę o sprowadzenie nominalnego prawego obrońcy, który rywalizowałby o miejsce w składzie z Julesem Kounde. Choć w razie potrzeby na tej pozycji występowali Eric García czy Ronald Araujo, niemiecki szkoleniowiec nalega na transfer piłkarza ściśle wyspecjalizowanego w tej roli.

Na liście życzeń znalazł się Daniel Munoz, który w minionym sezonie wygrał z Crystal Palace Ligę Konferencji. Klub z Selhurst Park nie zamierza tanio oddawać swojego kluczowego gracza, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Według doniesień władze angielskiego zespołu oczekują co najmniej 30 milionów euro.

Sytuację uważnie monitoruje również Chelsea. The Blues mają znaczną przewagę finansową nad klubem z Katalonii. Natomiast Blaugrana musi najpierw zbilansować swoje finanse, aby zmieścić się w limitach budżetowych.

Kluczowe decyzje w gabinetach na Camp Nou zapadną w pierwszym tygodniu sierpnia. Wtedy okaże się, czy Barcelona będzie w stanie wyłożyć taką kwotę na stół, czy też oddadzą inicjatywę konkurencji.