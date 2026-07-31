Wieczysta Kraków – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (01.08.2026)

Wieczysta Kraków - Lech Poznań: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (1 sierpnia) o godzinie 17:30.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Wieczysta – Lech, typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie starcie, w którym Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z Wieczystą Kraków. Kolejorz przystąpi do tego meczu po kompromitującym występie w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski odpadli z rozgrywek po porażce z Aarhus. Beniaminek natomiast przed tygodniem zainaugurował sezon przegraną z Radomiakiem Radom (1:2), ale przed własnymi kibicami będzie chciał sprawić ogromną niespodziankę.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem drużyny Nielsa Frederiksena. Mój typ: wygrana Lecha

Kacper STS 1.95 wygrana Lecha Zagraj!

Wieczysta – Lech, ostatnie wyniki

Wieczysta Kraków nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy przegrał inaugurację sezonu z Radomiakiem Radom (1:2), a wcześniej uległ również Netanyi (0:1) w meczu towarzyskim. Jedynym zwycięstwem podczas letnich przygotowań była wygrana z Ruchem Chorzów (2:0), a krakowianie zremisowali także ze Slavią Praga (2:2).

Lech Poznań również nie znajduje się w najlepszym momencie. Kolejorz najpierw bezbramkowo zremisował z Cracovią w PKO BP Ekstraklasie, a następnie w dramatycznych okolicznościach odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Aarhus w serii rzutów karnych. Wcześniej mistrzowie Polski imponowali formą, pokonując właśnie Aarhus (4:1), Górnika Zabrze w Superpucharze Polski (3:1) oraz Bohemians (4:0) w sparingu.

Wieczysta – Lech, historia

Dotychczas Wieczysta Kraków i Lech Poznań nie mieli okazji skrzyżować ze sobą rękawic. Sobotnia rywalizacja będzie zatem ich pierwszym starciem.

Wieczysta – Lech, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Lech Poznań. Jeśli rozważasz typ na wygraną Kolejorza, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.95. W przypadku zwycięstwa Wieczystej Kraków natomiast sięga nawet 3.70.

Wieczysta – Lech, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Wieczystej

remisem

wygraną Lecha wygraną Wieczystej

remisem

wygraną Lecha 0 Votes

Wieczysta – Lech, przewidywane składy

Wieczysta Kraków: Mikułko – Fila, Djermanović, Dujmović, Vojtko – Lederman, Maigaard, Piazon – Villar, Feiertag, Semedo

Lech Poznań: Lis – Pereira, Mońka, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal – Walemark, Rodriguez, Palma – Ishak

Wieczysta – Lech, transmisja meczu

Spotkanie Wieczysta Kraków – Lech Poznań obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie streamingowej Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.

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