PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Nadal trwa stadionowy bojkot kibiców Wisły Kraków

Od kilku miesięcy fani nie są wpuszczani na obiekty gości

Teraz w tej sprawie wypowiedział się właściciel Zagłębia Sosnowiec

Wpuszczą?

Kibice Wisły Kraków od jakiegoś czasu nie są wpuszczani na wyjazdowe mecze w ramach Fortuna 1. ligi. Bojkot fanów z Krakowa trwa od momentu zajść w Radłowie w wyniku których zmarł jeden z sympatyków przeciwnej ekipy. Dotychczas przyjęcia krakowian odmówiły m.in. władze Podbeskidzia Bielsko-Biała czy GKS-u Tychy. Pojawia się pytanie, czy nadal będzie tak w rundzie wiosennej? “Biała Gwiazda” gościć będzie chociażby w Sosnowcu. Na ten temat wypowiedział się teraz właściciel Zagłębia Rafał Collins.

Czy Zagłębie Sosnowiec wpuści kibiców Wisły Kraków?



– Nie doszliśmy jeszcze do tego tematu, ale to jest bardzo trudna sytuacja. Nie chcę angażować się w aż tak daleko idące sprawy, o których nie mam kompleksowego pojęcia. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo szanuję braci Błaszczykowskich. Kibicowałem Wiśle, kiedy lata temu grała z Lazio. Mam dużo sentymentu do tego klubu i uważam, że każdy klub zasługuje na to, by mieć kibiców – powiedział na antenie kanału “Meczyki.pl”.

