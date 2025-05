fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Karetka

Wisła opublikowała niepokojący raport

Wisła Kraków nie tylko zakończyła rozgrywki ligowe porażką z Miedzią Legnica w jednym z baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda straciła też z powodu kontuzji trzech graczy. Czy one skomplikują wiślakom przygotowania do kolejnej kampanii? Biuro prasowe 13-krotnych mistrzów Polski opublikowały specjalny raport na ten temat.

Przede wszystkim najbardziej interesująca wiadomość dotyczący Rafała Mikulca, który czwartkowe starcie zakończył po zderzeniu z jednym z graczy rywali. Meczu nie dokończy jednak także Angel Baena i Marko Poletanović.

„Rafał Mikulec podczas drugiej połowy, w starciu z zawodnikiem Miedzi Legnica doznał złamania obu kości podudzia. Zawodnik jest już po operacji, która przebiegła pomyślnie” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Wisły.

„Angel Baena i Marko Poletanović także w drugiej połowie meczu doznali naderwania mięśnia dwugłowego uda. Szacowana przerwa to kilka tygodni” – czytamy dalej.

Do nowej kampanii ekipa z Krakowa przystąpi w trzecim weekendzie lipca. Na dzisiaj nie jest natomiast znany harmonogram spotkań. Ten może zostać ogłoszony mniej więcej w połowie czerwca.

Kolejny sezon Betclic 1. Ligi zapowiada się niezwykle ciekawie. Wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że na zapleczu PKO BP Ekstraklasy występować będzie oprócz Wisły kilka uznanych marek w Polsce takich jak: Śląsk Wrocław. Ruch Chorzów, ŁKS, GKS Tychy, Odra Opole, Polonia Warszawa czy Polonia Bytom.

