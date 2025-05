fot. Pressfocus Na zdjęciu: Rafał Mikulec (w środku)

Mikulec przejdzie operację. Dramatyczna kontuzja obrońcy

Wisła Kraków poległa w czwartkowym barażu z Miedzią Legnica 0-1. Zwycięską bramkę zdobył w 36. minucie Michael Kostka, który popisał się znakomitym strzałem z dystansu. Biała Gwiazda była w tym meczu stroną przeważającą i do ostatniego gwizdka poszukiwała wyrównania, tak aby przedłużyć marzenia o awansie do Ekstraklasy. Miedź w defensywie spisywała się jednak na tyle dobrze, że ekipa Mariusza Jopa okazała się bezradna i ostatecznie uznała wyższość rywala.

Na początku drugiej połowy doszło do tragicznego zdarzenia, które mogło mieć wpływ na grę piłkarzy Wisły Kraków. Rafał Mikulec wbiegł w pole karne Miedzi z impetem, próbując dogonić piłkę. Nastawił się na strzał, lecz zderzył się z jednym z defensorów gości. Sytuacja wyglądała na tyle poważnie, że do obu zawodników niezwłocznie podbiegli medycy. Mikulec miał zdecydowanie mniej szczęścia – jego noga wygięła się w nienaturalny sposób, więc oczywiście nie był w stanie kontynuować gry. Z murawy wywiozła go karetka, która od razu pojechała do szpitala.

Bezpośrednio po meczu z klubu nie docierały jeszcze żadne oficjalne informacje na temat jego stanu zdrowia. W piątkowy poranek rzecznik prasowy Damian Urbaniec przekazał, że Mikulec doznał złamania obu kości podudzia i jeszcze tego samego dnia czeka go zabieg operacyjny. To fatalna informacja dla klubu oraz przede wszystkim samego piłkarza, który będzie miał przed sobą wiele miesięcy rehabilitacji i przerwy od gry.

Mikulec w sezonie 2024/2025 był czołowym graczem Wisły Kraków. W sumie rozegrał 43 mecze, notując w nich pięć trafień oraz sześć asyst.