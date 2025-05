Widzew zaskakuje ruchem w ataku. Wszystko już prawie dograne

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Transferowy sygnał z Łodzi. Widzew nie czeka do lipca

Widzew Łódź kampanię 2024/2025 zakończył na 13. pozycji. To zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców. W związku z tym łodzianie mają cel, aby w kolejnym sezonie mocno namieszać w PKO BP Ekstraklasie. Tym samym władze klubu już pracują nad wzmocnieniem zespołu.

Jak na razie Widzew pozyskał takich piłkarzy jak: Sebastian Bergier czy Antoni Klukowski. Niemniej na tym władze klubu nie chcą poprzestać. Według wieści Tomasza Włodarczyka z Meczyków możliwe jest kolejne wzmocnienie do ataku.

Zobacz WIDEO: Ekstraklasa staje przed dużą szansą

Znany insider przekazał, że Samuel Akere ma być kolejnym graczem, który zasili Widzew. Zawodnik ostatnio bronił barw Botev Płowdiw. 21-latek ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Niemniej piłkarz ma być już po „słowie: z działaczami klubu. Zawodnik jest już w Łodzi i przechodzi testy medyczne przed finalizacją transakcji.

Akere to Nigeryjczyk, mający na swoim koncie 37 meczów w ostatnim sezonie. Strzelił w nich siedem goli i zaliczył też sześć asyst. Na placu gry zawodnik spędził ponad 2400 minut. Jego rynkowa wartość to milion euro.

Widzew to z kolei ekipa, która do ligowego grania wróci w lipcu. Z kolei w środku czerwca drużyna Zeljko Sopicia ma wrócić do treningów, mając przygotowywać się do nowej kampanii. Mniej więcej za dwa tygodnie najpewniej zostanie ogłoszony dokładny harmonogram meczów na nowy sezon.

