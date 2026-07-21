Real całkowicie wykluczył ten transfer. Słynny pomocnik nie trafi do Madrytu

Enzo Fernandez nie przejdzie do Realu Madryt, pomimo chęci gry w ekipie Królewskich. Hiszpański klub wykluczył bowiem taki transfer - podaje stacja Sky Sports.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Enzo Fernandez nie zagra w Realu Madryt

Real Madryt intensywnie rozgląda się na rynku za nowym środkowym pomocnikiem, który odpowiadałby za organizację gry i dystrybucję piłki. Po odejściu Toniego Kroosa oraz Luki Modricia w środku pola ekipy Królewskich wciąż brakuje zawodnika o takim profilu. Nowy trener zespołu z Santiago Bernabeu – Jose Mourinho – miał poprosić władze hiszpańskiego giganta o sprowadzenie piłkarza, który wypełni tę lukę i stanie się kluczową postacią w rozegraniu.

Od dłuższego czasu z przeprowadzką do Realu Madryt łączy się Enzo Fernandeza. 25-letni Argentyńczyk podobno jest gotowy opuścić Chelsea i chętnie widziałby swoją przyszłość w barwach drużyny Los Blancos. Najnowsze informacje przekazane przez stację telewizyjną „Sky Sports” wskazują jednak, że madrycki klub ma zupełnie inne zamiary. Wicemistrzowie La Ligi nie zamierzają bowiem podejmować starań o sprowadzenie Fernandeza, gdyż planują skoncentrować się na innych celach transferowych.

Mistrz świata z 2022 roku trafił na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku z Benfiki Lizbona za około 120 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 169 spotkań w koszulce zespołu The Blues, zdobył 31 bramek i zanotował 30 asyst. Kontrakt środkowego pomocnika z londyńskim potentatem obowiązuje do końca czerwca 2032 roku. Z kolei specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia etatowego reprezentanta Argentyny na 90 milionów euro.

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