Lechia Gdańsk sięgnęła po młodzieżowego reprezentanta Słowacji

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Stadion Lechii Gdańsk

Oficjalnie: Samuel Kopasek przechodzi do Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Samuela Kopaska. 23-letni prawy obrońca trafił do ekipy Budowlanych na zasadzie wypożyczenia z FK Pardubice. Słowacki zawodnik po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. W umowie zawarto również opcję wykupu, dzięki której polski klub będzie mógł na stałe pozyskać defensora po zakończeniu tej kampanii. Włodarze z Polsat Plus Areny liczą, że nowy piłkarz szybko zaaklimatyzuje się w nowym otoczeniu i stanie się ważnym ogniwem zespołu.

To drugie letnie wzmocnienie drużyny Biało-Zielonych przed sezonem 2026/2027. Wcześniej do Lechii dołączył także 19-letni lewy defensor – Danylo Malov – dlatego oba transfery mają zwiększyć rywalizację na przeciwległych bokach obrony. Przypomnijmy, że ekipa z Gdańska po spadku z PKO BP Ekstraklasy będzie w nadchodzących rozgrywkach rywalizować w Betclic 1. Lidze. Celem klubu z Trójmiasta jest jak najszybszy powrót do krajowej elity, a w wykonaniu tej misji mają pomóc nowi zawodnicy.

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Wracając do Samuela Kopaska, to reprezentował on barwy FK Pardubice od lutego 2026 roku, gdy przeniósł się do czeskiego zespołu z macierzystego klubu MSK Zilina za nieujawnioną kwotę. Młodzieżowy reprezentant Słowacji w minionej kampanii rozegrał 28 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Według wyceny serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 600 tysięcy euro.