Lechia z transferową ofensywą. Kolejny transfer potwierdzony

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia zaczyna budować kadrę na ligę

Lechia Gdańsk po spadku z PKO Ekstraklasy znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Wszystko przez fakt, że klub wciąż boryka się z problemami finansowymi, a sportowo wszystko się posypało. Poza wieloma odejściami z klubu bardzo długo trwał wybór nowego szkoleniowca. Ten dokonał się dopiero kilkanaście dni temu. Niemniej wszystko wskazuje na to, że przed kibicami zespołu z Trójmiasta lepsze chwile.

W ostatnich dniach klub potwierdził już dwa transfery do defensywy. Są to młodzieżowi piłkarze z Ukrainy oraz Słowacji. W obu przypadkach mówić można o sporym potencjale. Teraz z kolei ogłoszono oficjalnie, że do klubu dołącza Jakub Adkonis. Ruch ten miał mieć miejsce w PKO Ekstraklasy, gdyż umowa podpisana została pierwotnie w marcu, ale po przygotowaniu aneksu udało się porozumieć także ws. meczów w Betclic 1. ligi. 19-letni defensywny pomocnik związany jest z Lechią do końca czerwca 2030 roku.

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Jakub Adkonis w minionym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Sezon spędził w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, choć nominalnie był graczem Legii Warszawa. Poza tym młody Polak ma także występy dla Ruchu Chorzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

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