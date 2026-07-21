Harry Kane zdecydował. Odejdzie tylko do hiszpańskiego giganta

Harry Kane aktualnie nie bierze pod uwagę powrotu do Tottenhamu. Jeśli zdecyduje się na odejście z Bayernu Monachium, to jedyną opcją będzie hiszpański gigant.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane nie chce wracać do Tottenhamu

Harry Kane ograniczył liczbę potencjalnych kierunków, które mógłby obrać po zakończeniu swojej przygody z Bayernem Monachium. Jak informuje El Nacional, napastnik nie rozważa powrotu do Tottenhamu, mimo silnej więzi z londyńskim klubem.

Reprezentant Anglii chce nadal walczyć o najważniejsze trofea, w tym przede wszystkim o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Z tego powodu sentymentalny powrót do zespołu, w którym został legendą, nie ma być obecnie jego priorytetem.

Nie oznacza to jednak, że Kane szykuje się do natychmiastowego odejścia z Bayernu. Napastnik dobrze czuje się w Monachium, pozostaje kluczową postacią drużyny, a niemiecki klub chce zatrzymać go na dłużej.

FC Barcelona jedyną opcją dla Kane’a

Jeżeli rozmowy dotyczące dalszej współpracy z Bayernem zakończą się niepowodzeniem, najbardziej realnym kierunkiem dla Kane’a ma być FC Barcelona. Wynika to między innymi z faktu, że inne wielkie kluby mają aktualnie inne priorytety transferowe. Natomiast Katalończycy w przyszłości będą musieli znaleźć następcę Roberta Lewandowskiego.

Kane pasowałby do filozofii Hansiego Flicka. Anglik gwarantuje nie tylko dużą liczbę bramek. Potrafi także cofać się po piłkę, uczestniczyć w rozegraniu i tworzyć przestrzeń dla skrzydłowych. W Barcelonie mógłby współpracować między innymi z Laminem Yamalem i od razu stać się liderem ofensywy.

Przeprowadzenie transferu nadal byłoby jednak niezwykle trudne. Problemem pozostają wysokie wynagrodzenie zawodnika, potencjalna kwota odstępnego oraz stanowisko Bayernu, który nie zamierza łatwo rezygnować ze swojego najlepszego strzelca.