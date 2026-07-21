Górnik Zabrze pożegnał napastnika. Wszystko jasne

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Aleksander Buksa opuścił Górnika Zabrze

Górnik Zabrze już we wtorek (21 lipca, godz. 20:00) rozpocznie najważniejszą rywalizację tego lata. Trójkolorowi powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a ich pierwszym przeciwnikiem w eliminacjach będzie turecki gigant – Fenerbahce. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika czeka niezwykle trudne zadanie, ale zabrzanie wierzą, że mogą sprawić niespodziankę.

Przed rozpoczęciem sezonu w Zabrzu doszło do kilku zmian kadrowych. Z klubem pożegnali się między innymi Lukas Ambros, który zdecydował się przyjąć ofertę Anderlechtu Bruksela, oraz Patrik Hellebrand, który przeniósł się do Korony Kielce. Z kolei nowym bramkarzem został Philipp Schulze, a linię pomocy wzmocnili już Bruno Durdov oraz Kacper Urbański.

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Górnicy poinformowali również o kolejnym odejściu przed startem sezonu Ekstraklasy. Zabrzański klub rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z Aleksandrem Buksą. 23-letni napastnik trafił do Zabrza latem 2024 roku z włoskiej Genoi. W barwach Trójkolorowych rozegrał łącznie 24 spotkania, w których zdobył jedną bramkę.

W poprzednim sezonie Buksa był dwa razy wypożyczany. Najpierw reprezentował barwy GKS-u Katowice, a następnie przeniósł się do pierwszoligowej Polonii Warszawa. W 2021 roku opuścił Wisłę Kraków po wygaśnięciu kontraktu i zdecydował się na transfer do Genoi. We Włoszech nie udało mu się jednak przebić do pierwszego zespołu.

Na poziomie Ekstraklasy 23-latek rozegrał dotychczas 65 spotkań, w których zdobył pięć bramek. Teraz Buksa będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę i poszukać kolejnej szansy na udowodnienie swojej wartości.