Modrić wreszcie zdecydował! Rozważał zakończenie kariery

Luka Modrić wahał się w temacie przyszłości, ale wreszcie podjął konkretną decyzję. Ma pozostać w Milanie na jeszcze jeden sezon. Negocjacje są już na finiszu - ujawnia Gianluca Di Marzio.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Modrić na kolejny sezon w Milanie

Luka Modrić po latach spędzonych w Realu Madryt postanowił kontynuować karierę we Włoszech. W zeszłym roku dołączył do Milanu i w zasadzie z miejsca stał się ważną postacią drużyny. Massimiliano Allegri uczynił z niego lidera drugiej linii, a ten odpłacał się bardzo dobrymi występami. Nie było po nim widać zaawansowanego piłkarsko wieku, bowiem dalej prezentował odpowiedni poziom. Celem klubu oraz samego Chorwata był awans do Ligi Mistrzów, natomiast na finiszu kampanii wszystko się posypało – ostatecznie Rossoneri spadli w tabeli za Como, zajmując dopiero piąte miejsce.

Na San Siro było to sporym szokiem. Zrezygnowano ze współpracy z Allegrim, zastępując go Rubenem Amorimem. Jednym z zadań portugalskiego szkoleniowca było przekonanie Modricia do dalszej współpracy. Jego kontrakt wygasał, a w ostatnich tygodniach w pełni skupiał się na mistrzostwach świata. Chorwacja z nim w składzie dotarła do 1/16, gdzie okazała się słabsza od Portugalii.

Modrić w tym czasie rozważał kilka opcji – w grę wchodziło zakończenie kariery, powrót do Chorwacji, pozostanie w Milanie lub transfer do Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Wygląda na to, że Amorim okazał się skutecznym negocjatorem, bowiem weteran ma rozegrać na San Siro jeszcze jeden sezon.

Pomocnik podjął decyzję o pozostaniu w Milanie. Rozmowy w tej sprawie są już na finiszu, ale nie powinno być jakichkolwiek zwrotów akcji.