Man United chce skrzydłowego. Gwiazda ligowego rywala łączona z gigantem

Manchester United rozważa kolejne wzmocnienie ofensywy przed startem nowego sezonu. Jak informuje portal "Foot Mercato", na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Ismaila Sarr z Crystal Palace

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ismaila Sarr na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się do nowego sezonu Premier League. Po kilku latach przerwy ponownie będzie rywalizował także w Lidze Mistrzów. Klub z Old Trafford chce wrócić na europejską scenę w znacznie lepszym stylu, dlatego tego lata skupia się na przebudowie i wzmocnieniu kadry.

Do Czerwonych Diabłów dołączyli Andrey Santos z Chelsea, Youri Tielemans z Aston Villi oraz Karl Darlow, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Leeds United. Manchester United nie zamierza jednak kończyć swojej działalności i nadal analizuje dostępnych zawodników.

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Jednym z nazwisk znajdujących się na liście życzeń klubu jest Ismaila Sarr z Crystal Palace. Serwis „Foot Mercato” ujawnia, iż przedstawiciele Manchesteru United uważnie monitorują sytuację reprezentanta Senegalu. Na ten moment nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie rozpoczęcia oficjalnych negocjacji.

Sarr ma za sobą znakomity sezon w barwach Orłów. 28-letni ofensywny zawodnik był jednym z liderów zespołu i we wszystkich rozgrywkach zdobył 21 bramek. Jego świetna dyspozycja miała ogromny wpływ na historyczny sukces londyńskiego klubu, który sięgnął po triumf w Lidze Konferencji.

Senegalczyk potwierdził wysoką formę również podczas mistrzostw świata. W czterech spotkaniach reprezentacji swojego kraju zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Dużym atutem Sarra jest jego wszechstronność. Piłkarz może występować zarówno na obu skrzydłach, jak i w roli ofensywnego pomocnika czy cofniętego napastnika.