BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Oficjalnie: Jakub Zbróg wypożyczony z Legii Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowiecki

Legia Warszawa nie zakończyła budowy składu na nowy sezon. Stołeczny zespół poszukuje również rozwiązań klubowych dla graczy ze swojej akademii. Jak się okazuje, szeregi Wojskowych opuścił Jakub Zbróg. Transfer utalentowanego zawodnika za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Najbliższy sezon Jakub Zbróg spędzi zatem na boiskach Betclic 1. Ligi. Pogoń Grodzisk Mazowiecki postanowiła wypożyczyć młodego piłkarza Legii Warszawa. Skrzydłowy podążył tą samą drogą, co jego boiskowy kolega ze stolicy. Pierwszoligowiec tego lata również pozyskał Bartosza Dembka.

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– Bardzo się cieszę, że dołączam do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Przede mną nowy rozdział i nowe wyzwanie, do którego podchodzę z dużym optymizmem i ogromną motywacją. Chcę jak najlepiej wykorzystać tę szansę i swoją postawą pomóc drużynie osiągać jak najlepsze wyniki. Dobrze znam realia tej ligi, a także wielu zawodników występujących w Pogoni. To sprawia, że z dużym spokojem podchodzę do rozpoczęcia pracy z nowym zespołem – powiedział nowy piłkarz Pogoni Grodzisk Mazowiecki na łamach strony klubowej.

Jakub Zbróg już w zeszłym sezonie występował w Betclic 1. Lidze. 19-latek był bowiem wypożyczony do Pogni Siedlce.