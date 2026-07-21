Górnik Zabrze rusza po Ligę Mistrzów. Gasparik zdradził plan na Fenerbahce

08:50, 21. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  roosevelta81.pl

Górnik Zabrze rozpocznie we wtorek walkę o Ligę Mistrzów. Rywalem wicemistrzów Polski w II rundzie eliminacji będzie Fenerbahce Stambuł. Michal Gasparik zapowiedział, że jego drużyna chce podjąć walkę z tureckim gigantem.

Michal Gasparik
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Fenerbahce na drodze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze już we wtorek rozpocznie najważniejszą europejską przygodę od wielu lat. Wicemistrzowie Polski powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, a ich pierwszym przeciwnikiem w eliminacjach będzie Fenerbahce Stambuł. Podopiecznych Michala Gasparika czeka niezwykle trudne zadanie.

Poprzedni sezon był dla Górnika wyjątkowy. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika zakończył rozgrywki PKO BP Ekstraklasy na drugim miejscu w tabeli, dzięki czemu zapewnił sobie udział w eliminacjach najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek klubowych. Pierwsze spotkanie z tureckim gigantem odbędzie się 21 lipca o godzinie 20:00. Rewanż zostanie rozegrany 29 lipca w Zabrzu.

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W czerwcu nowym szkoleniowcem Fenerbahce został Ismail Kartal. W składzie gospodarzy nie powinno zabraknąć wielkich nazwisk. Od pierwszej minuty spodziewani są Marco Asensio, Milan Skriniar i Matteo Guendouzi. Natomiast Zabrzanie będą musieli radzić sobie bez Jarosława Kubickiego, który doznał kontuzji podczas meczu o Superpuchar Polski z Lechem Poznań. Pomocnik będzie pauzował około dwóch miesięcy.

Gasparik zdaje sobie sprawę z klasy przeciwnika, ale podkreśla, że jego drużyna nie zamierza skupiać się wyłącznie na obronie dostępu do własnej bramki. Trener Górnika zapowiada odważne podejście i chce, aby jego zawodnicy wykorzystali swoje atuty.

Moglibyśmy się zdecydować na bardziej defensywną taktykę. Moglibyśmy wybrać chłopaków, którzy są mocniejsi w defensywie, ale nie zrobiliśmy tego, bo po prostu nie chcemy tutaj tylko bronić. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten mecz, na co nam Fenerbahce pozwoli, ale ta postawa wyjściowa jest ofensywna i ten system, którym będziemy bronili, jest bardziej ofensywny niż defensywny – powiedział Gasparik, którego słowa cytuje serwis Roosevelta81.pl.

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