Królewski zdradził, ile już zainwestował w Wisłę Kraków. Gruba suma

Jarosław Królewski na antenie "Rymanowski Live" zdradził, że w Wisłę Kraków do tej pory zainwestował ponad 25 milionów złotych.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski do tej pory zainwestował w Wisłę ponad 25 milionów złotych

Wisła Kraków po czterech latach przerwy powróciła do rozgrywek PKO Ekstraklasy. Ostatnie lata dla Białej Gwiazdy były bowiem jednymi z najtrudniejszych w historii. Klub po spadku długo nie mógł się bowiem otrząsnąć, a z każdą kolejną kampanią rosła frustracja związana z brakiem kwalifikacji. Niemniej ostatnio się udało i obecnie piłkarze spod Wawela mogą rozpoczynać pisanie nowej historii.

Przed nimi rzecz jasna bardzo trudna kampania i choć niewiele wskazuje na to, aby Wisła miała być zamieszana w grę o utrzymanie, to jednak nigdy nie ma pewności. Przed startem rozgrywek w naszej elicie długiego wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu udzielił Jarosław Królewski. Prezes i właściciel Białej Gwiazdy przyznał, że do tej pory w klub z Reymonta zainwestował ponad 25 milionów złotych.

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To spora kwota biorąc pod uwagę stosunkowo krótki jednak okres, w którym Królewski ma pełnię władzy w Wiśle. Z całą pewnością więc także, a może przede wszystkim, postawa działacza pozwoliła klubowi wrócić na zasłużone miejsce oraz spłacić zadłużenie i na nowo odbudować markę Wisły Kraków.

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