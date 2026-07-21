Królewski wraca do słów Klicha. Co z zaległościami w Wiśle?

07:42, 21. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Rymanowski Live

Jarosław Królewski kilka dni temu poróżnił się z Mateuszem Klichem. W programie Rymanowski Live wrócił do tematu i zdradził, jak wygląda obecna sytuacja finansowa Wisły Kraków.

Jarosław Królewski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski zdradził aktualną sytuację finansową Wisły

Wisła Kraków po latach walki na zapleczu wreszcie wróciła do Ekstraklasy. Sezon zainauguruje w niedzielę, kiedy to podejmie przed własną publicznością GKS Katowice. Oczekiwania są spore, choć w klubie zdają sobie sprawę, że będzie to trudny i burzliwy okres. Celem na najbliższą kampanię jest spokojne utrzymanie w elicie.

Wydaje się, że w Krakowie jest coraz lepiej, natomiast po latach spędzonych w pierwszej lidze Wiśle wciąż trudno utrzymać płynność finansową. Wielokrotnie do mediów przedostawały się informacje o zaległościach w stosunku do zawodników. Przy okazji szpileczki Jarosława Królewskiego w kierunku Cracovii odpowiedzieć zdecydował się Mateusz Klich, uderzając właśnie w tematykę finansów.

Po kilku dniach Królewski wrócił do tego wpisu podczas programu „Rymanowski Live”. Prowadzący zapytał go o aktualną sytuację w Wiśle, a ten potwierdził, że na dzisiaj nie ma żadnych poślizgów w wypłatach dla zawodników pierwszej drużyny. Wyjątkami są Alan Uryga oraz Angel Rodado, którzy mają indywidualne ustalenia.

To dobra wiadomość, bowiem zespół może z czystym sumieniem i spokojem ducha przygotowywać się do ligowej inauguracji. Na meczu z GKS-em Katowice na trybunach pojawi się komplet publiczności.

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