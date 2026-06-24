Amerykanie pozbawią Turcję złudzeń? Typy na czwartkowe mecze MŚ

W czwartek odbędzie się sześć kolejnych meczów tegorocznego Mundialu. Do analizy wezmę mecz Japonii ze Szwecją z grupy F oraz potyczkę Turcji z USA w ramach grupy D. Jakie warto zagrać typy? Co wydarzy się w tych meczach? Sprawdź moją analizę oraz czwartkowe typy na MŚ.

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic w meczu z Paragwajem

Japonia vs Szwecja. Kto wygra?

Starcie pomiędzy Szwecją a Japonią rozegrane zostanie o godzinie 1:00 naszego czasu na stadionie w Arlington w Teksasie. Poprzedni mecz tych zespołów miał miejsce w 2002 roku i było to towarzyskie starcie zakończone remisem 1:1.

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Japonia: spokojni, choć jeszcze bez pewnego awansu

Japończycy przy okazji swojego ósmego z rzędu – a zarazem ósmego w historii – startu na Mundialu, prezentują się bardzo dobrze. W 1. kolejce zremisowali bowiem 2:2 z Holandią, a następnie ograli 4:0 Tunezję, pokazując, że zamierzają nie tylko wyjść z grupy, ale i powalczyć o poprawienie najlepszego dotychczas wyniku, czyli awansu do 1/8 finału. Cztery punkty po dwóch meczach dają podopiecznym Hajime Moriyasu pewnego rodzaju spokój, choć z matematycznego punktu widzenia nie zapewniają jeszcze awansu do dalszej części turnieju. Teraz czeka ich kolejne trudne starcie, wszak staną w szranki z walczącym o awans zespołem Szwecji.

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Szwecja: raz na wozie, raz pod wozem

Drużyna Szwecji zafundowała swoim kibicom prawdziwy rollercoaster. Wygrana w 1. kolejce 5:1 z Tunezją pozwoliła na optymizm przed starciem z Holandią, który jednak został brutalnie stłamszony poprzez porażkę o identycznym rozmiarze. Mimo dużego ofensywnego potencjału ekipa Trzech Koron dała się poznać jako drużyna popełniająca sporo kosztownych błędów pod własną bramką, więc jeżeli chce powalczyć o awans do 1/16 finału, musi poprawić się przede wszystkim w tym elemencie. Na ten moment drużyna Grahama Pottera ma na koncie trzy punkty. Pewny awans do dalszej fazy da jej zwycięstwo w nadchodzącym meczu, lecz ewentualny remis powinien (lecz nie musi) dać promocję z trzeciego miejsca. Szwedzi na pewno nie będą jednak kalkulować i zawalczą o pełną pulę.

Japonia Szwecja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 20:57

Co obstawiam?

Z prezentowanych powyżej kursów wynika, że w roli faworytów tego starcia wystąpią Japończycy. Samuraje w dwóch pierwszych meczach pozostawili po sobie zgoła lepsze wrażenie niż Szwedzi, lecz z drugiej strony ekipa trenera Pottera jest zespołem zdolnym sprawiać niespodzianki, dlatego możliwe, że powalczy o zwycięstwo. Nie chcę więc typować, kto wygra, a zamiast tego pójdę z typ na bramki obu drużyn. Zarówno Japonia, jak i Szwecja prezentują piłkę ofensywną i w swoich meczach często notują takie właśnie rezultaty, dlatego dostępny w STS kurs na BTTS w tym meczu jest w mojej ocenie dobrą opcją otwierającą dzisiejsze typy na MŚ.

STS 1.67 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

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Turcja vs Stany Zjednoczone. Typy bukmacherskie na Mundial

Pojedynek pomiędzy Turcją a USA odbędzie się o godzinie 4:00 naszego czasu. Obie drużyny miały okazję zagrać ze sobą towarzysko nieco ponad rok temu, kiedy to padł wynik 2-1 dla Turków.

Turcja: jeszcze nie wszystko stracone

Postawa reprezentacji Turcji w pierwszych dwóch meczach fazy grupowej to zdecydowanie jedno z największych rozczarowań turnieju. Gwiazdy Półksiężyca mają bowiem cały zastęp zawodników grających w dobrych europejskich klubach, a oczekiwania w związku z tym turniejem były naprawdę spore. Zespół Vincenzo Montelli zderzył się jednak ze ścianą, przegrywając wpierw 0:2 z Australią, a potem 0:1 z Paragwajem, czym przywiódł na myśl swoją postawę z Euro 2020, w którym to – w bardzo podobnych okolicznościach, bo też przy dość dużych oczekiwaniach – zakończył turniej z zerowym dorobkiem punktowym. Mimo to Turcja dalej ma szanse na awans, ponieważ w przypadku wygranej jej dorobek będzie wynosił trzy punkty, więc może dać on promocję do kolejnej rundy. Warunkiem jest jednak zwycięstwo w teoretycznie najtrudniejszym meczu fazy grupowej, a także korzystny układ wyników w innych grupach.

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USA: postawić kropkę nad „i”

Amerykanie są jedną z tych ekip, które mogą być już pewne awansu do 1/16 finału MŚ. Zwycięstwa 4:1 z Paragwajem i 2:0 z Australią dają podopiecznym Mauricio Pochettino komplet sześciu punktów, które dają względny komfort przed ostatnią kolejką. Jankesi pokazali bardzo skuteczną grę pod bramką rywala, wykorzystując swój niemały potencjał w ofensywie, a także przewagę wsparcia miejscowych fanów. Teraz ich zadaniem będzie postawienie kropki nad „i” w meczu z teoretycznie najsilniejszym z grupowych rywali, który jednak zmaga się ze sporym kryzysem.

Turcja Stany Zjednoczone Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 czerwca 2026 21:27

Co obstawiam?

W tym starciu faworytami powinni być Amerykanie. Pokazuje to tabela grupy D, w której USA ma komplet punktów i jest na prowadzeniu, a Turcja z zerowym dorobkiem zamyka stawkę. Turcy mają jednak jeszcze szansę na to, by znaleźć się w 1/16 finału Mundialu, lecz potrzebują do tego zwycięstwa. Z tego powodu należy spodziewać się po nich bardzo ofensywnej postawy. Amerykanie lubią taki styl gry, dlatego sądzę, że będziemy tutaj świadkami ciekawego pojedynku, w którym padnie wiele bramek. Moim drugim z dzisiejszych typów będzie więc over 2.5 gola, który w STS możesz zagrać z kursem 1.75.

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Oto moje typy na czwartkowe mecze Mistrzostw Świata:

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