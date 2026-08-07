Radomiak Radom – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2026)

Radomiak – Górnik, typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Radomiak Radom przed własną publicznością zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Obie drużyny nie mogą być zadowolone ze swojej dyspozycji na starcie nowego sezonu i wciąż poszukują optymalnej formy. Zarówno gospodarze, jak i podopieczni Michala Gasparnika będą chciały przełamać się już w najbliższy weekend. Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie strony mają sobie coś do udowodnienia i zrobią wszystko, aby dopisać do swojego dorobku komplet punktów.
Ja uważam, że po trzy punkty finalnie sięgnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Górnika
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Radomiak – Górnik, ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki obu zespołów pokazują, że zarówno Radomiak Radom, jak i Górnik Zabrze mają jeszcze sporo do poprawy. Zespół z Radomia przegrał trzy z pięciu ostatnich spotkań – z GKS-em Katowice (1:3), Nea Salamis (2:3) oraz Pogonią Siedlce (1:2). W międzyczasie odniósł zwycięstwa nad Wieczystą Kraków (2:1) oraz rezerwami Legii Warszawa (2:1).
Górnik Zabrze również nie zachwyca formą. Podopieczni Michala Gasparnika odnieśli tylko jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach, pokonując Śląsk Wrocław (2:1). Oprócz tego zremisowali z Fenerbahce (1:1), natomiast przegrali z Lechem Poznań (1:3), Fenerbahce (0:1) oraz Ferencvarosem (0:1). Obie drużyny będą więc chciały przełamać się już w sobotnim spotkaniu.
Radomiak – Górnik, historia
Historia rywalizacji Radomiaka Radom z Górnikiem Zabrze w ostatnim sezonie dostarczyła kibicom wielu emocji. Jesienią zdecydowanie lepszy okazał się zespół z Radomia, który rozbił zabrzan aż 4:0. W rundzie wiosennej Górnik efektownie zrewanżował się rywalom, wygrywając przed własną publicznością 6:2. Obie drużyny pokazały więc, że potrafią być niezwykle groźne w bezpośrednich starciach, dlatego sobotni mecz zapowiada się wyjątkowo interesująco.
Radomiak – Górnik, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast sięga nawet 2.95.
Radomiak – Górnik, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Radomiaka
- remisem
- wygraną Górnika
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Radomiak – Górnik, przewidywane składy
Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattara, Szcześniak, Dieguez, Conrado – Grzesik, Camara, Donis, Luquinhas – Wolski – Tapsoba
Górnik Zabrze: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Dietz, Urbański – Ikia Dimi, Prekop, Chłań
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Radomiak – Górnik, transmisja meczu
Spotkanie Radomiak Radom – Górnik Zabrze obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację obejrzysz również na platformie streamingowej Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.
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