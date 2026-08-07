Korona Kielce – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (08.08.2026)

Korona Kielce - Legia Warszawa to mecz trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie odbędzie się w sobotę (8 sierpnia) o godz. 20:15.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Stępiński

Korona Kielce Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2026 15:03

Korona – Legia: typy bukmacherskie

Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa na Exbud Arenie w spotkaniu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni nie rozpoczęli sezonu w wymarzony sposób, ponieważ na inaugurację rozgrywek ulegli Jagiellonii Białystok. Następnie ich domowe starcie z Górnikiem Zabrze zostało przełożone ze względu na udział wicemistrzów Polski w europejskich pucharach. Forma zespołu prowadzonego przez Jacka Zielińskiego pozostaje więc dużą niewiadomą.

Zdecydowanie lepiej sezon rozpoczęła Legia. Podopieczni Marka Papszuna są obecnie liderem tabeli, mając na koncie komplet punktów po dwóch kolejkach. Stołeczny zespół najpierw pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin, a następnie przed własną publicznością okazał się lepszy od Zagłębia Lubin.

– W Kielcach spodziewamy się twardej walki. Patrząc historycznie na moje mecze, które grałem z Koroną w Kielcach, to były trudne spotkania. Z przeciwnikiem zawsze bardzo zmotywowanym i tego się spodziewamy – przyznał szkoleniowiec Legii podczas konferencji prasowej. Legia przystąpi do tego spotkania w roli faworyta, ale Korona z pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę przed własną publicznością. Spodziewam się wyrównanego pojedynku i moim zdaniem oba zespoły podzielą się punktami. Mój typ: remis.

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Korona – Legia: ostatnie wyniki

Kielczanie mają za sobą tylko jedno ligowe spotkanie, w którym przegrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok (0:1). Korona długo odpierała ataki gospodarzy, a decydujący cios padł dopiero w 88. minucie. Na listę strzelców wpisał się Nik Prelec, który latem zastąpił w ekipie Dumy Podlasia Afimico Pululu. W kieleckiej ekipie zadebiutowali m.in. Patrik Hellebrand oraz Kamil Jakubczyk.

Stołeczny klub na inaugurację pokonał na wyjeździe Pogoń Szczecin (1:0), a bohaterem spotkania został Zoran Arsenić, który zapewnił zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Następnie piłkarze Papszuna ograli przy Łazienkowskiej Zagłębie Lubin (3:1). Pierwszego gola w nowych barwach strzelił Łukasz Zjawiński. Na listę strzelców wpisali się również Ruben Vinagre oraz Rafał Adamski

Korona – Legia: historia

W pięciu ostatnich spotkaniach piłkarze kieleckiej Korony odnieśli jedno zwycięstwo, podczas gdy Legia była górą dwukrotnie. W dwóch pozostałych starciach padły remisy. W lipcu ubiegłego roku Wojskowi wygrali w Kielcach (2:0), a gole strzelili Jean-Pierre Nsame oraz Migouel Alfarela. Co ciekawe, Korona od 2017 roku nie potrafi pokonać Legii na własnym stadionie.

Korona – Legia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów zwycięstwo Korony zostało wycenione na poziomie około 2.85. Jeśli rozważasz typ na wygraną Legii, to kurs oscyluje wokół 2.57. Z kolei remis można obstawić z kursem mniej więcej 3.20.

Korona Kielce Remis Legia Warszawa 2.85 3.20 2.57 2.85 3.20 2.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2026 15:03

Korona – Legia: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Zwoźny, Sotiriou, Mosór, Pięczek – Hellebrand, Svetlin – Długosz, Gustafson, Błanik – Stępiński

Legia Warszawa: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Deziel Jr. – Szymański – Wszołek, Urbański, Kapustka, Vinagre – Zjawiński, Adamski

Korona – Legia: sonda

Kto wygra mecz na Exbud Arenie? Korona Kielce

Będzie remis

Legia Warszawa Korona Kielce

Będzie remis

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Korona – Legia: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Legia Warszawa w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w sobotę, 8 sierpnia, o godzinie 20:15. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizację będzie także można śledzić w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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