Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.06.2026)

WKS – Norwegia: gdzie oglądać?
Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią w spotkaniu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Iworyjczycy pod wodzą Emerse Fae po raz pierwszy w historii awansowali do fazy pucharowej mundialu. W grupie E zajęli drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów.
Obecnie największą gwiazdą Norwegów jest Erling Haaland, który w fazie grupowej zdobył już cztery bramki. W pierwszej części turnieju ponieśli wysoką porażkę z Francją (1:4), ale zdołali wygrać z Irakiem i Senegalem.
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WKS – Norwegia: transmisja w TV
Spotkanie między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Norwegią będzie dostępne na antenie TVP 2 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do 1/8 finału MŚ 2026 skomentują Aleksander Roj oraz Adam Marciniak.
WKS – Norwegia: stream online
Mecz będzie także transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest w pełni darmowy. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego.
WKS – Norwegia: sonda
Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026?
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Norwegia
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Spotkanie będzie dostępne na antenach TVP 2, TVP Sport, w portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
Mecz zostanie rozegrany we wtorek (30 czerwca) o godzinie 19:00.
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