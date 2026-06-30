Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.06.2026)

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia to starcie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się we wtorek (30 czerwca) o godz. 19:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

WKS – Norwegia: gdzie oglądać?

Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią w spotkaniu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Iworyjczycy pod wodzą Emerse Fae po raz pierwszy w historii awansowali do fazy pucharowej mundialu. W grupie E zajęli drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów.

Obecnie największą gwiazdą Norwegów jest Erling Haaland, który w fazie grupowej zdobył już cztery bramki. W pierwszej części turnieju ponieśli wysoką porażkę z Francją (1:4), ale zdołali wygrać z Irakiem i Senegalem.

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WKS – Norwegia: transmisja w TV

Spotkanie między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Norwegią będzie dostępne na antenie TVP 2 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do 1/8 finału MŚ 2026 skomentują Aleksander Roj oraz Adam Marciniak.

WKS – Norwegia: stream online

Mecz będzie także transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest w pełni darmowy. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego.

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WKS Norwegia 3.50 3.45 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 16:06

Gdzie oglądać mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia? Spotkanie będzie dostępne na antenach TVP 2, TVP Sport, w portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP. Kiedy odbędzie się spotkanie Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia? Mecz zostanie rozegrany we wtorek (30 czerwca) o godzinie 19:00.

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