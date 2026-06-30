Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.06.2026)

16:39, 30. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia to starcie w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się we wtorek (30 czerwca) o godz. 19:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online

Erling Haaland
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

WKS – Norwegia: gdzie oglądać?

Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią w spotkaniu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Iworyjczycy pod wodzą Emerse Fae po raz pierwszy w historii awansowali do fazy pucharowej mundialu. W grupie E zajęli drugie miejsce z dorobkiem sześciu punktów.

Obecnie największą gwiazdą Norwegów jest Erling Haaland, który w fazie grupowej zdobył już cztery bramki. W pierwszej części turnieju ponieśli wysoką porażkę z Francją (1:4), ale zdołali wygrać z Irakiem i Senegalem.

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WKS – Norwegia: transmisja w TV

Spotkanie między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Norwegią będzie dostępne na antenie TVP 2 oraz TVP Sport. Rywalizację o awans do 1/8 finału MŚ 2026 skomentują  Aleksander Roj oraz Adam Marciniak.

WKS – Norwegia: stream online

Mecz będzie także transmitowany w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest w pełni darmowy. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego.

WKS – Norwegia: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026?

  • Wybrzeże Kości Słoniowej
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  • Wybrzeże Kości Słoniowej
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WKS – Norwegia: kursy bukamcherskie

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Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 16:06
Gdzie oglądać mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia?

Spotkanie będzie dostępne na antenach TVP 2, TVP Sport, w portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

Kiedy odbędzie się spotkanie Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia?

Mecz zostanie rozegrany we wtorek (30 czerwca) o godzinie 19:00.

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