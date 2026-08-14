Mecz Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Majchrzak? (14.08.2026)

Kamil Majchrzak rozpoczyna turniej ATP Cincinnati. Jego rywalem w 1/64 finału będzie Christopher O'Connell. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Majchrzaka w TV oraz online.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

Kiedy gra Majchrzak?

Najbliższy mecz Kamila Majchrzaka odbędzie się w piątek, 14 sierpnia 2026 roku. Polski tenisista zmierzy się z Christopherem O’Connellem w 1/64 finału ATP Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Początek spotkania planowany jest na godzinę 20:00.

Będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed zbliżającym się US Open, który odbędzie się w USA na kortach twardych. Majchrzak w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati trafił na Christophera O’Connella.

Australijczyk zajmuje obecnie 129. miejsce w rankingu ATP. Polski tenisista jest natomiast sklasyfikowany na 68. pozycji. Różnica w rankingu sprawia, że to Majchrzak będzie faworytem piątkowego spotkania.

Dla reprezentanta Polski będzie to ważny mecz w kontekście przygotowań do US Open. Majchrzak będzie chciał rozpocząć rywalizację w Cincinnati od zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy prestiżowego turnieju ATP.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja za darmo meczu Kamila Majchrzaka będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy, że założysz konto z kodem GOAL oraz postawisz dowolny zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków transmisja zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja w TV

Turniej ATP Cincinnati będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek meczu Majchrzaka z O’Connellem o godzinie 20:00.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja online

Transmisja jest dostępna także w internecie. Spotkanie na żywo Christopher O’Connell – Kamil Majchrzak zostanie udostępnione na platformie streamingowej Canal+ Online.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Kamila Majchrzaka? Transmisja meczu Kamila Majchrzaka będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie na Canal+ Online. Spotkanie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. O której godzinie gra Kamil Majchrzak? Mecz Christopher O’Connell – Kamil Majchrzak rozpocznie się w piątek, 14 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00.

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