Maja Chwalińska zagra z Cristiną Bucsa w 1/32 finału WTA Cincinatti. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

Cristina Bucsa – Maja Chwalińska: gdzie oglądać na żywo?

Maja Chwalińska rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polkę czeka wymagające zadanie, ponieważ jej rywalką będzie Cristina Bucsa. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Dla Chwalińskiej to ważny moment turnieju. Polka znalazła się w drugiej rundzie prestiżowej imprezy i będzie chciała wykorzystać swoją szansę przeciwko hiszpańskiej tenisistce. Bucsa ma już jednak sposób na reprezentantkę Polski. Obie zawodniczki spotkały się wcześniej tylko raz. Miało to miejsce w 2025 roku w Madrycie i wówczas Hiszpanka wygrała 7:5, 6:0.

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Tym razem Chwalińska będzie miała okazję na rewanż. Stawka jest wysoka, a zwycięstwo pozwoli jej zameldować się w kolejnej fazie turnieju. Polka musi jednak przygotować się na intensywne spotkanie i dobrze wejść w mecz od pierwszych gemów.

Cristina Bucsa – Maja Chwalińska: transmisja za darmo

Kibice tenisa w Polsce będą mogli obejrzeć spotkanie na żywo. Transmisja Cristina Bucsa – Maja Chwalińska rozpocznie się o godzinie 17:00 na antenie CANAL+ Sport 2. Informacje o transmisji potwierdzają aktualne rozpiski telewizyjne dla turnieju WTA Cincinnati.

Cristina Bucsa – Maja Chwalińska: transmisja w TV

Mecz będzie można również śledzić przez CANAL+ Online w ramach odpowiedniego pakietu. Warto zatem zarezerwować sobotnie popołudnie na obejrzenie potyczki.

Gdzie oglądać mecz Cristina Bucsa – Maja Chwalińska? Mecz Bucsa – Chwalińska można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Cristina Bucsa – Maja Chwalińska? Mecz Bucsy z Chwalińską rozpocznie się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.

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