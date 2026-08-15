Widzew Łódź – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2026)

Widzew Łódź - Korona Kielce to mecz czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia, o godz. 20:15. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Widzew – Korona: gdzie oglądać?

Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Aleksandra Vukovicia są niepokonani w nowym sezonie i znajdują się w górnej części tabeli z dorobkiem pięciu punktów. W miniony weekend Łodzianie odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad Jagiellonią Białystok (2:0).

Z kolei Kielczanie mają na swoim koncie punkt po tym, jak zremisowali z Legią Warszawa (1:1). – Na pewno ostatnie wyniki spowodują większą mobilizację u rywali. Ale ja bym nie przywiązywał do tego takiej wagi. To będzie nowe rozdanie, inny Widzew, inna Korona, więc zobaczymy w sobotę na boisku – podkreślił Jacek Zieliński.

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Widzew – Korona: transmisja w TV

Spotkanie Widzewa Łódź z Koroną Kielce będzie transmitowane w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Starcie, które zostanie rozegrane przy Al. Piłsudskiego, skomentują Krzysztof Marciniak i Michał Trela.

Widzew – Korona: stream online

Mecz Widzew Łódź Korona Kielce będzie można również śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 20:15.

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Widzew – Korona: sonda

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Widzew – Korona: kursy bukmacherskie

Widzew Lodz Korona Kielce 2.02 3.30 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2026 10:36

Kiedy odbędzie się spotkanie Widzew Łódź – Korona Kielce? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Korona Kielce? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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