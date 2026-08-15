Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2026)

Zagłębie Lubin w sobotnim meczu PKO Ekstraklasy zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie – Śląsk, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Zagłębie Lubin zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Miedziowi przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Legią Warszawa (1:3).

Śląsk Wrocław natomiast w lepszych nastrojach przystąpi do sobotniego starcia. Beniaminek PKO Ekstraklasy w swoim ostatnim meczu zremisował z Cracovią (0:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

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Zagłębie – Śląsk, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Zagłębie – Śląsk, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

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Zagłębie – Śląsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia

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Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie – Śląsk? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Śląsk? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 14:45.

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