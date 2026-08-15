Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2026)

Zagłębie – Śląsk, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Zagłębie Lubin zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Miedziowi przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Legią Warszawa (1:3).
Śląsk Wrocław natomiast w lepszych nastrojach przystąpi do sobotniego starcia. Beniaminek PKO Ekstraklasy w swoim ostatnim meczu zremisował z Cracovią (0:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
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Zagłębie – Śląsk, transmisja w TV
Spotkanie Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Zagłębie – Śląsk, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.
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Zagłębie – Śląsk, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Zagłębia
- remisem
- wygraną Śląska
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 14:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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