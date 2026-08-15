Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2026)

12:33, 15. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin w sobotnim meczu PKO Ekstraklasy zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Leszek Ojrzyński
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie – Śląsk, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od interesującego starcia. A w nim Zagłębie Lubin zmierzy się przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław. Miedziowi przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Legią Warszawa (1:3).

Śląsk Wrocław natomiast w lepszych nastrojach przystąpi do sobotniego starcia. Beniaminek PKO Ekstraklasy w swoim ostatnim meczu zremisował z Cracovią (0:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie – Śląsk, transmisja w TV

Spotkanie Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Zagłębie – Śląsk, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie – Śląsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Zagłębia
  • remisem
  • wygraną Śląska
  • wygraną Zagłębia
  • remisem
  • wygraną Śląska

0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie – Śląsk?

Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie – Śląsk?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.