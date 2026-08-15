Rio Ave – FC Porto: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (15.08.2026)

Rio Ave - FC Porto: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz drugiej kolejki ligi portugalskiej zaplanowany na sobotę 15 sierpnia.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Rio Ave – FC Porto, gdzie oglądać?

FC Porto rozpoczyna walkę o kolejne ligowe punkty. W drugiej kolejce ligi portugalskiej zespół zmierzy się na wyjeździe z Rio Ave. Spotkanie zapowiada się interesująco, ponieważ gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska, a gracze Smoków mają jasny cel, aby sięgnąć po pełną pulę.

Dla drużyny z Estadio do Dragao będzie to kolejny sprawdzian na początku nowego sezonu. Każdy punkt może mieć znaczenie w walce o najwyższe miejsca w tabeli, dlatego Jan Bednarek i spółka nie mogą pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Rio Ave z kolei spróbuje sprawić niespodziankę i pokrzyżować plany jednemu z faworytów portugalskich rozgrywek.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Spotkanie może być szczególnie interesujące ze względu na różnicę potencjału obu zespołów. FC Porto będzie chciało przejąć inicjatywę i narzucić swoje warunki gry, natomiast Rio Grande mogą szukać swoich szans w szybkich atakach oraz wykorzystaniu błędów przeciwnika.

Rio Ave – FC Porto: transmisja w TV

Mecz Rio Ave – FC Porto odbędzie się o godzinie 21:30. Spotkanie drugiej kolejki ligi portugalskiej będzie można obejrzeć na żywo na antenie Eleven Sports 1. Za komentarz do tego spotkania odpowiadać będą Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

Rio Ave – FC Porto: transmisja online

Kibice, którzy nie będą mogli śledzić meczu przed telewizorem, mogą skorzystać z oferty dostępnej na stronie internetowej ElevenSports.pl i oglądać spotkanie online w ramach dostępnego pakietu. Rywalizację pozwala też śledzić usługa Polsat Box Go. Tak się składa, że obecnie obowiązuje wyjątkowa promocja na dostęp do usługi. Sprawdź jak odebrać dostęp na 3 miesiące do Polsat Box Go i sportowych kanałów Polsatu w promocji dla nowych klientów STS >>>

Rio Ave – FC Porto: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rio Ave FC

wygraną FC Porto

remisem wygraną Rio Ave FC

wygraną FC Porto

remisem 0 Votes

Rio Ave – FC Porto: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo dają gościom. Kurs na zwycięstwo Porto szacowany jest na mniej więcej 1.30. Dla porównania wariant na zwycięstwo gospodarzy wyceniono na 7.50.

Rio Ave FC Porto 7.50 4.80 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2026 18:21

Gdzie oglądać mecz Rio Ave – FC Porto? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Dostęp do meczu zapewni też strona ElevenSports.pl. Kiedy odbędzie się mecz Rio Ave – FC Porto? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 21:30 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.