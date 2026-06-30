Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia: typy i kursy. Haaland prowadzi Wikingów po sukces

Wybrzeże Kości Słoniowej - Norwegia to mecz w ramach 1/16 finału MŚ 2026. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (30 czerwca) o godz. 19:00 na AT&T Stadium w Arlington.

Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

WKS Norwegia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 10:07

WKS – Norwegia: typy bukmacherskie

Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią w Arlington w walce o awans do najlepszej szesnastki mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez Emerse Fae po raz pierwszy awansowała do fazy pucharowej mundialu i nie zamierza kończyć swojej przygody na jednym sukcesie. Iworyjczycy pokazali wysoką formę już przed turniejem, odnosząc cztery zwycięstwa z rzędu. Mundial rozpoczęli od cennego zwycięstwa nad Ekwadorem.

Choć w drugim meczu grupowym musieli uznać wyższość Niemiec, pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie, pokazując solidną organizację gry i dużą intensywność. Awans przypieczętowali pewnym zwycięstwem nad Curacao, a bohaterem spotkania został Nicolas Pepe, autor dwóch trafień.

Tymczasem Norwegowie wrócili na mistrzostwa świata po 28 latach przerwy. Wikingowie po raz ostatni wystąpili na mundialu we Francji, a dziś ich największą bronią jest Erling Haaland. Cztery gole napastnika w fazie grupowej mówią same za siebie. Mój typ: zwycięstwo Norwegii.

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WKS – Norwegia: ostatnie wyniki

Iworyjczycy rozpoczęli mundial od cennego zwycięstwa nad Ekwadorem (1:0) po trafieniu Amada Diallo. W drugim meczu grupowym postawili trudne warunki Niemcom, ale ostatecznie przegrali (1:2). Awans do fazy pucharowej przypieczętowali natomiast pewnym zwycięstwem nad Curacao (2:0). Przed startem mistrzostw świata reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej również prezentowała wysoką formę. W ramach przygotowań do turnieju pokonała rezerwy Philadelphii Union (2:0) i sprawiła sporą niespodziankę, wygrywając z Francją (2:1).

Z kolei Norwegowie udanie rozpoczęli mundial, rozbijając Irak (4:1). W drugim spotkaniu pokazali ofensywną siłę, pokonując Senegal (3:2), jednak na zakończenie fazy grupowej boleśnie zweryfikowała ich Francja, która wygrała (4:1). Przed mistrzostwami świata Wikingowie również mieli solidne wyniki – zremisowali z Marokiem (1:1) oraz pewnie pokonali Szwecję (3:1).

WKS – Norwegia: historia

Obie reprezentacje nie miały dotąd okazji zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim spotkaniu.

WKS – Norwegia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmachera STS zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Norwegia. Kurs na zwycięstwo ekipy Hollanda i spółki wynosi mniej więcej 2.05. Jeśli zakładasz, że wygrają Iworyjczycy, to kurs został ustalony na poziomie 3.70, a remis 3.60.

WKS Norwegia 3.50 3.45 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 czerwca 2026 10:07

WKS – Norwegia: przewidywane składy

Wybrzeże Kości Słoniowej: Fofana – Doue, Kossounou, O. Diomande, Konan; Sangare – Diallo, Kessie, Oulai, Y. Diomande – Pepe

Norwegia: Nyland – Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berg, Berge – Sorloth, Haaland, Nusa

WKS – Norwegia: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata 2026? Wybrzeże Kości Słoniowej

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WKS – Norwegia: transmisja meczu

Mecz Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się we wtorek (30 czerwca) o godzinie 19:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. W internecie mecz będzie dostępny w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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