Kadra Wybrzeża Kości Słoniowej na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

fot. Associated Press Na zdjęciu: Reprezentacja WKS-u

Kadra WKS-u na mundial 2026

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku ma potencjał, aby wywalczyć awans do fazy pucharowej. Dysponuje przede wszystkim dynamiczną i nieprzewidywalną ofensywą, której przewodzą tacy piłkarze, jak Amad Diallo, Yan Diomande czy Simon Adingra. Przed afrykańskim zespołem trudne zadanie, ale ma szanse na osiągnięcie dobrego rezultatu.

Bramkarze: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Alban Lafont (Panathinaikos), Mohamed Kone (Royal Charleroi),

Obrońcy: Ousmane Diomande (Sporting), Ghislain Konan (Gil Vicente), Wilfried Singo (Galatasaray), Odilon Kossounou (Atalanta), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Guela Doue (Strasbourg), Emmanuel Agbadou (Besiktas), Evan Ndicka (AS Roma)

Pomocnicy: Jean Michael Seri (NK Maribor), Seko Fofana (FC Porto), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Parfait Guiagon (Royal Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Napastnicy: Ange-Yoan Bonny (Inter Mediolan), Simon Adingra (Monaco), Yan Diomande (Lipsk), Elye Wahi (OGC Nice), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Nicolas Pepe (Villarreal), Evann Guessand (Crystal Palace), Bazoumana Toure (Hoffenheim)

Trener: Emerse Fae.

Z kim zagra WKS w grupie MŚ 2026?

Wybrzeże Kości Słoniowej na zbliżającym się mundialu zagra w grupie E. Wydaje się, że o awans powalczy przede wszystkim z Niemcami oraz Ekwadorem. Europejska drużyna może być poza zasięgiem, ale reprezentacja WKS-u na pewno nie będzie w tej grupie chłopcem do bicia.

Mecze fazy grupowej

15 czerwca, godz. 01:00: Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador (Lincoln Financial Field)

20 czerwca godz. 22:00: Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej (BMO Field)

25 czerwca godz. 22:00: Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej (Lincoln Financial Field)

Reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej rozpocznie zmagania na mundialu od kluczowego meczu z Ekwadorem. Następnie zmierzy się z Niemcami, a w ostatniej kolejce zagra z Curacao, czyli absolutnym debiutantem na turnieju rangi mistrzostw świata.