Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2026)

Piast Gliwice i Wieczysta Kraków zmierzą się ze sobą w sobotnim meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Antoni Mikułko

Piast – Wieczysta, gdzie oglądać?

Już w sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Piast Gliwice zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Lechem Poznań (0:3).

Wieczysta Kraków w swoim ostatnim meczu również mierzyła się z Lechem Poznań. Beniaminek jednak zostawił po sobie lepsze wrażenie, ponieważ tylko nieznacznie przegrał (1:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak bardzo ciekawie.

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Piast – Wieczysta, transmisja w TV

Spotkanie Piast Gliwice – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.

Piast – Wieczysta, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.

Piast – Wieczysta, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Piasta

remisem

wygraną Wieczystej wygraną Piasta

remisem

wygraną Wieczystej 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Piast – Wieczysta? Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Piast – Wieczysta? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 17:30.

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