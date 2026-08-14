Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.08.2026)

Piast – Wieczysta, gdzie oglądać?
Już w sobotę odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Piast Gliwice zmierzy się przed własną publicznością z Wieczystą Kraków. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Lechem Poznań (0:3).
Wieczysta Kraków w swoim ostatnim meczu również mierzyła się z Lechem Poznań. Beniaminek jednak zostawił po sobie lepsze wrażenie, ponieważ tylko nieznacznie przegrał (1:2). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak bardzo ciekawie.
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Piast – Wieczysta, transmisja w TV
Spotkanie Piast Gliwice – Wieczysta Kraków obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3.
Piast – Wieczysta, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz śledzić także drogą internetową. Mecz obejrzysz dzięki usługom Canal+ Online oraz STS TV.
Piast – Wieczysta, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Piasta
- remisem
- wygraną Wieczystej
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Ten mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Drogą online obejrzysz spotkanie w usługach Canal+ Online oraz STS TV.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (15 sierpnia) o godzinie 17:30.
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