Mecz Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (14.08.2026)

Hubert Hurkacz rozpoczyna turniej ATP Cincinnati. Jego rywalem w 1/64 finału będzie Japończyk - Sho Shimabukuro. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza w TV oraz online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Najbliższy mecz Huberta Hurkacza odbędzie się w piątek, 14 sierpnia 2026 roku. Polski tenisista zmierzy się z Sho Shimabukuro w 1/64 ATP Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Początek spotkania planowany jest na godzinę 17:00.

Jest to ostatni sprawdzian przed zbliżającym się US Open, który odbędzie się w USA na kortach twardych. Początkowo rywalem Hurkacza miał być Corentin Moutet. Francuz jednak wycofał się z turnieju. Dla porównania Japończyk plasuje się na 90. miejscu w rankingu ATP, czyli aż o trzydzieści pozycji wyżej niż niedoszły rywal polskiego tenisisty.

Shimabukuro grał w kwalifikacjach do turnieju w Cincinnati. W ostatniej rundzie przegrał w trzech setach z Jeffreyem Johnem Wolfem. Amerykanin jest 295. w rankingu ATP. Faworytem meczu będzie oczywiście Hubert Hurkacz.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisja za darmo meczu Huberta Hurkacza będzie dostępna u bukmachera w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2zł. Po spełnieniu warunków transmisja zostanie odblokowany w sekcji „zakłady live”.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Turniej ATP Cincinnati będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Właśnie tam można obejrzeć mecz Huberta Hurkacza.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Dostępna będzie także opcja oglądania spotkania w internecie. Transmisja na żywo udostępniona zostanie w platformie streamingowej Canal+ Online.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Transmisja meczu Huberta Hurkacza będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie na Canal+ online i za darmo w usłudze STS TV. O której godzinie gra Hubert Hurkacz? Mecz Sho Shimabukuro – Hubert Hurkacz rozpocznie się w piątek, 14 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie