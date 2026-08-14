Legia Warszawa – Radomiak Radom: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Liczymy na ogromne emocje w tym pojedynku. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:30.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Radomiak Radom

Legia Warszawa – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

Przed nami spotkanie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie u siebie Radomiaka Radom. Wojskowi po trzech seriach gier mają na koncie siedem punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, podczas gdy Zieloni z trzema oczkami plasują się na 12. pozycji w stawce. Mecz zapowiada się wyjątkowo także ze względu na przyjazne relacje kibiców obu klubów. Początek tej rywalizacji w piątek, 14 sierpnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Legia Warszawa – Radomiak Radom.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: stream online

Pojedynek w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.

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Legia Warszawa – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Legia Warsaw Radomiak Radom Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2026 12:31

Legia Warszawa – Radomiak Radom: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Legia Warszawa – Radomiak Radom? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom? Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (14 sierpnia) o godzinie 20:30.

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