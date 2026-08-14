Legia Warszawa – Radomiak Radom: gdzie oglądać?
Przed nami spotkanie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie u siebie Radomiaka Radom. Wojskowi po trzech seriach gier mają na koncie siedem punktów i zajmują drugie miejsce w tabeli, podczas gdy Zieloni z trzema oczkami plasują się na 12. pozycji w stawce. Mecz zapowiada się wyjątkowo także ze względu na przyjazne relacje kibiców obu klubów. Początek tej rywalizacji w piątek, 14 sierpnia o godzinie 20:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Legia Warszawa – Radomiak Radom.
Legia Warszawa – Radomiak Radom: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Marcin Żewłakow.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Legia Warszawa – Radomiak Radom: stream online
Pojedynek w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.
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Legia Warszawa – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie
Legia Warszawa – Radomiak Radom: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten piątek (14 sierpnia) o godzinie 20:30.
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