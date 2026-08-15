Magdalena Fręch zagra z Jeleną Ostapenko w 1/32 finału WTA Cincinatti. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Jelena Ostapenko – Magdalena Fręch: gdzie oglądać na żywo?

Magdalena Fręch staje przed kolejnym wymagającym zadaniem w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Łotyszka zajmuje obecnie 30. miejsce w rankingu WTA, natomiast Fręch plasuje się na 41. pozycji.

Fręch rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Antonią Ruzić. Polka wygrała 6:4, 6:2 i zapewniła sobie awans do drugiej rundy. Teraz poprzeczka zostanie zawieszona znacznie wyżej, ponieważ po drugiej stronie kortu stanie Ostapenko, czyli zawodniczka z dużym doświadczeniem na najwyższym poziomie.

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Dla obu tenisistek nie będzie to pierwsze spotkanie. Bilans dotychczasowych pojedynków przemawia na korzyść Łotyszki, która wygrała oba wcześniejsze starcia. Ostatnie z nich miało miejsce w styczniu 2025 roku w Adelajdzie, gdzie Ostapenko zwyciężyła po trzysetowym boju.

Jelena Ostapenko – Magdalena Fręch: transmisja za darmo

Kibice tenisa będą mogli obejrzeć mecz na żywo w telewizji. Transmisja spotkania Jelena Ostapenko – Magdalena Fręch rozpocznie się o godzinie 18:30 na CANAL+ Sport 2.

Jelena Ostapenko – Magdalena Fręch: transmisja w TV

Spotkanie będzie dostępne również przez internet. Transmisję przeprowadzi platforma CANAL+ Online, w ramach odpowiedniego pakietu. Stawka jest wysoka, a Fręch ma przed sobą rywalkę, z którą jeszcze nie wygrała

Gdzie oglądać mecz Jelena Ostapenko – Magdalena Fręch? Mecz Bucsa – Chwalińska można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Jelena Ostapenko – Magdalena Fręch? Mecz Bucsy z Chwalińską rozpocznie się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:00.

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