Tommy Paul – Hubert Hurkacz: gdzie oglądać na żywo?
Hubert Hurkacz rozpoczyna walkę o awans do kolejnej rundy prestiżowego turnieju w Cincinnati. Po udanym otwarciu rywalizacji Polaka czeka zdecydowanie trudniejsze zadanie. Jego przeciwnikiem będzie Tommy Paul, zajmujący 24. miejsce w rankingu ATP.
Amerykanin dopiero rozpocznie swój udział w turnieju, natomiast Hurkacz ma już za sobą pierwsze spotkanie. Wrocławianin pokonał Japończyka Sho Shimabukuro 6:2, 6:4, potrzebując na zwycięstwo zaledwie godziny i 15 minut.
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Przed Polakiem znacznie bardziej wymagający sprawdzian. Paul to zawodnik ze ścisłej czołówki, a dodatkowym atutem będzie dla niego gra przed własną publicznością. Hurkacz będzie musiał więc wykorzystać swoje największe atuty, przede wszystkim potężny serwis i krótkie wymiany.
Tommy Paul – Hubert Hurkacz: transmisja za darmo
Kibice tenisa będą mogli obejrzeć rywalizację na żywo na antenie Polsat Sport. Stacja pokaże od godziny 20:00 mecz drugiej rundy ATP Cincinnati z udziałem Huberta Hurkacza.
Tommy Paul – Hubert Hurkacz: transmisja w TV
Spotkanie będzie również dostępne w internecie za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. To opcja dla kibiców, którzy chcą śledzić pojedynek poza telewizorem. Sprawdź jak odebrać dostęp na 3 miesiące do Polsat Box Go i sportowych kanałów Polsatu w promocji dla nowych klientów STS >>>
Mecz Paul – Hurkacz można oglądać w telewizji na antenie Polsat Sport oraz na platformie Polsat Box Go. Dostęp po spełnieniu konkretnych warunków zapewni również STS TV.
Mecz Paula z Hurkaczem rozpocznie się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 20:00.
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