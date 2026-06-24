Szwajcaria i Kanada zmierzą się ze sobą w środę w meczu o zwycięstwo grupy B Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Remo Freuler

Szwajcaria – Kanada, gdzie oglądać?

Już w środowy wieczór zakończą się zmagania w Grupie B. Tego dnia odbędzie się spotkanie w ramach 3. kolejki Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Szwajcarią a Kanadą. Helweci przystąpią do tego starciu po wysokim zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną (4:1).

Reprezentacja Kanady natomiast w swoim ostatnim meczu dała pokaz strzelecki. Współgospodarz mundialu odniósł wysokie zwycięstwo nad Katarem (6:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Szwajcaria – Kanada, transmisja w TV

Spotkanie Szwajcaria – Kanada obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1.

Szwajcaria – Kanada, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Szwajcaria – Kanada, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Szwajcarii

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wygraną Kanady wygraną Szwajcarii

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Gdzie obejrzeć spotkanie Szwajcaria – Kanada? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Szwajcaria – Kanada? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (24 czerwca) o godzinie 21:00.

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