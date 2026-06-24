Szwajcaria – Kanada, gdzie oglądać?
Już w środowy wieczór zakończą się zmagania w Grupie B. Tego dnia odbędzie się spotkanie w ramach 3. kolejki Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Szwajcarią a Kanadą. Helweci przystąpią do tego starciu po wysokim zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną (4:1).
Reprezentacja Kanady natomiast w swoim ostatnim meczu dała pokaz strzelecki. Współgospodarz mundialu odniósł wysokie zwycięstwo nad Katarem (6:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Szwajcaria – Kanada, transmisja w TV
Spotkanie Szwajcaria – Kanada obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP 1.
Szwajcaria – Kanada, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Szwajcaria – Kanada, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Szwajcarii
- remisem
- wygraną Kanady
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Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (24 czerwca) o godzinie 21:00.
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