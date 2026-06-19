Szkocja – Maroko: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.06.2026)

Szkocja zagra przeciwko Maroko w drugiej kolejce grupy C mistrzostw świata 2026. Starcie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 0:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Szkocja - Maroko.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Szkocja – Maroko: gdzie oglądać?

Szkocja zagra z Marokiem w 2. kolejce mistrzostw świata 2026 w Foxborough. Zespół Steve’a Clarke’a jest liderem grupy C. Na inaugurację pokonał Haiti (1:0), a gola strzelił John McGinn. Jeśli Szkoci ponownie sięgną po komplet punktów, zapewnią sobie awans do fazy pucharowej.

Maroko natomiast już na starcie turnieju pokazało, że nie zamierza być tłem dla faworytów. Reprezentacja urwała punkty Brazylii, a wynik otworzył Ismael Saibari. Pomocnik, który od dłuższego czasu utrzymuje wysoką formę w PSV Eindhoven, jest łączony z głośnym transferem do Bayernu Monachium.

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Szkocja – Maroko: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Szkocją a Marokiem będzie transmitowane na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.

Szkocja – Maroko: stream online

Mecz Szkocja – Maroko będzie można obejrzeć także online, co pozwoli śledzić rywalizację obu drużyn w dowolnym miejscu. Spotkanie będzie dostępne na żywo w serwisie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Początek meczu o godzinie 0:00 czasu polskiego.

Szkocja – Maroko: sonda

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Szkocja – Maroko: kursy bukmacherskie

Szkocja Maroko 5.60 3.65 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 18:07

Kiedy odbędzie się spotkanie Szkocja – Maroko? Mecz zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę o godzinie 0:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Szkocja – Maroko? Spotkanie będzie dostępne na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Transmisja będzie też dostępna na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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