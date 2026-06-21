Nowa Zelandia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.06.2026)

Nowa Zelandia – Egipt: gdzie oglądać?
Nowa Zelandia zmierzy się z Egiptem na stadionie BC Place w Vancouver w ramach 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Piłkarze All Whites po raz trzeci w historii awansowali na mundial i wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju. Na inaugurację zremisowali z Iranem (2:2), choć dwukrotnie obejmowali prowadzenie.
Egipt z kolei niespodziewanie urwał punkty faworyzowanej Belgi remisując (1:1). Największą gwiazdą Faraonów jest Mohamed Salah i będzie największym zagrożeniem dla Nowozelandczyków. Egipcjanie liczą także na solidną postawę w defensywie, dzięki której zameldowali się na MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku.
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Nowa Zelandia – Egipt: transmisja w TV
Spotkanie Nowe Zelandii z Egiptem w ramach grupy G będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację skomentuje duet Jonasz Zasowski – Dawid Sut. Początek meczu zaplanowano na godzinę 3:00 czasu polskiego.
Nowa Zelandia – Egipt: stream online
Mecz Nowa Zelandia – Egipt będzie można również śledzić na żywo w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest w pełni darmowy.
Nowa Zelandia – Egipt: sonda
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Nowa Zelandia – Egipt: kursy bukmacherskie
Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3:00 czasu polskiego.
Mecz będzie dostępny na na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
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