Nowa Zelandia – Egipt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.06.2026)

Nowa Zelandia zmierzy się z Egiptem w meczu 2. kolejki grupy G mistrzostw świata. Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 3:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz w TV i stream online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Nowa Zelandia – Egipt: gdzie oglądać?

Nowa Zelandia zmierzy się z Egiptem na stadionie BC Place w Vancouver w ramach 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Piłkarze All Whites po raz trzeci w historii awansowali na mundial i wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju. Na inaugurację zremisowali z Iranem (2:2), choć dwukrotnie obejmowali prowadzenie.

Egipt z kolei niespodziewanie urwał punkty faworyzowanej Belgi remisując (1:1). Największą gwiazdą Faraonów jest Mohamed Salah i będzie największym zagrożeniem dla Nowozelandczyków. Egipcjanie liczą także na solidną postawę w defensywie, dzięki której zameldowali się na MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku.

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Nowa Zelandia – Egipt: transmisja w TV

Spotkanie Nowe Zelandii z Egiptem w ramach grupy G będzie transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację skomentuje duet Jonasz Zasowski – Dawid Sut. Początek meczu zaplanowano na godzinę 3:00 czasu polskiego.

Nowa Zelandia – Egipt: stream online

Mecz Nowa Zelandia – Egipt będzie można również śledzić na żywo w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Dostęp do spotkania jest w pełni darmowy.

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Nowa Zelandia – Egipt: kursy bukmacherskie

Nowa Zelandia Egipt 5.65 4.00 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 21:04

Kiedy odbędzie się spotkanie Nowa Zelandia – Egipt? Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Nowa Zelandia – Egipt? Mecz będzie dostępny na na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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