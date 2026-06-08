Kadra Nowej Zelandii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Nowej Zelandii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Darrena Bazeleya, listę powołanych oraz terminarz meczów Nowej Zelandii w grupie G.

Marty Jean-Louis/ Alamy Na zdjęciu: Chris Wood (Anglia - Nowa Zelandia)

Kadra Nowej Zelandii na mundial 2026

Reprezentacja Nowej Zelandii poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 14 maja. Selekcjoner Darren Bazeley wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland)

Obrońcy: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota Utd), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)

Pomocnicy: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough), Marko Stamenic (Swansea), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Napastnicy: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Selekcjoner: Darren Bazeley

Z kim gra Nowa Zelandia w grupie MŚ 2026?

Nowozelandczycy rywalizują w grupie G. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Iranem. Drugim przeciwnikiem będzie Egipt, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Belgią.

Terminarz reprezentacji Nowej Zelandii w grupie G:

16 czerwca 2026, godz. 03:00 – Iran – Nowa Zelandia (Inglewood/Los Angeles),

22 czerwca 2026, godz. 03:00 – Nowa Zelandia – Egipt (Vancouver),

27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Nowa Zelandia – Belgia (Vancouver)

Drużyna prowadzona przez Darrena Bazeleya będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Egiptem i Belgią obędą się w Vancouver, a spotkanie z Iranem zostanie rozegrane w Inglewood/Los Angeles.