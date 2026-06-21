Nowa Zelandia – Egipt: typy i kursy. Salah rusza po trzy punkty

Nowa Zelandia - Egipt to starcie w ramach 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 3:00 czasu polskiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Nowa Zelandia Egipt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 16:11

Nowa Zelandia – Egipt: typy bukmacherskie

Nowa Zelandia zmierzy się z Egiptem w ramach 2. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Spotkanie odbędzie się na stadionie BC Place w Vancouver. Piłkarze All Whites udanie rozpoczęli mundial, remisując z Iranem. Bohaterem Nowozelandczyków był Elijah Just, który strzelił dwa gole. Napastnik na co dzień występuje w barwach Motherwell. Dwie asysty zanotował z kolei Chris Wood, który będzie liczył na kolejne trafienia w narodowych barwach.

Cenny punkt na inaugurację wywalczył również Egipt. Remis z Belgia można uznać za solidny wynik. Dla Egipcjan trafił Emam Ashour, jednak po przerwie zespół stracił prowadzenie po pechowym golu samobójczym. Mój typ: remis.

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Nowa Zelandia – Egipt: ostatnie wyniki

Kilka dni temu Nowa Zelandia zremisowała z Iranem (2:2) w meczu rozegranym na stadionie SoFi Stadium w Inglewood pod Los Angeles. Bohaterem All Whites był Elijah Just, który zdobył obie bramki dla swojej drużyny. W ramach przygotowań do mundialu zespół prowadzony przez Darrena Bazeleya przegrał z Anglią (0:1), uległ Haiti (0:4) oraz przegrał z Finlandia (0:2). Pozytywnym akcentem było natomiast zwycięstwo nad Chile (4:1).

Egipt z kolei wywalczył cenny punkt w starciu z Belgią, remisując (1:1) w swoim pierwszym meczu na mundialu. Przed turniejem zespół z Afryki przegrał z Brazylią (1:2), pokonał Rosję (1:0), bezbramkowo zremisował z Hiszpania, a także rozgromił Arabię Saudyjską (4:0).

Nowa Zelandia – Egipt: historia

Reprezentacje Nowej Zelandii i Egiptu zmierzyły się dotąd tylko raz. Do starcia doszło w meczu towarzyskim w marcu 2024 roku. Górą byli wówczas Faraonowie, którzy wygrali (1:0) w Kairze po trafieniu Mostafy Mohameda z rzutu karnego.

Nowa Zelandia – Egipt: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, zdecydowanymi faworytami meczu są Egipcjanie. W ofercie Superbet kurs na triumf Faraonów wynosi mniej więcej 1.61. Z koeli zwycięstwo Nowej Zelandii wyceniono na około 5.75, a podział punktów 4.00.

Nowa Zelandia Egipt 5.90 4.10 1.59 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 czerwca 2026 16:11

Nowa Zelandia – Egipt: przewidawane sklady

Nowa Zelandia: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenić – McCowatt, Singh, Just – Chris Wood

Egipt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh – Attia, Lasheen – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush

Nowa Zelandia – Egipt: sonda

Kto wygra mecz? Nowa Zelandia

Remis

Egipt Nowa Zelandia

Remis

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Nowa Zelandia – Egipt: transmisja meczu

Mecz Nowa Zelandia – Egipt w ramach drugiej kolejki grupy G mundialu odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3:00 czasu polskiego. Starcie będzie dostępne na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP.

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