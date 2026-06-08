Kadra Egiptu na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Egiptu na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Hossama Hassana, listę powołanych oraz terminarz meczów Egiptu w grupie G.

Cal Sport Media/ Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah (Nigeria - Egipt)

Kadra Egiptu na mundial 2026

Reprezentacja Egiptu poznała ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została ogłoszona 29 maja. Selekcjoner Hossam Hassan wybrał 26 zawodników.

Bramkarze: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

Obrońcy: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Pomocnicy: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)

Napastnicy: Omar Marmoush (Man City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

Selekcjoner: Hossam Hassan

Z kim gra Egipt w grupie MŚ 2026?

Egipcjanie rywalizują w grupie G. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Belgią. Drugim przeciwnikiem będzie Nowa Zelandia, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Iranem.

Terminarz reprezentacji Egiptu w grupie G:

15 czerwca 2026, godz. 21:00 – Belgia – Egipt (Seattle),

21 czerwca 2026, godz. 03:00 – Nowa Zelandia – Egipt Vancouver),

27 czerwca 2026, godz. 05:00 – Egipt – Iran (Seattle)

Drużyna prowadzona przez Hossama Hassana będzie w fazie grupowej będzie rywalizowała w dwóch różnych miastach. Mecze z Belgią i Iranem obędą się w Seattle, a spotkanie z Nową Zelandią zostanie rozegrane w Vancouver.