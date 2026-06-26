Nowa Zelandia – Belgia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.06.2026)

Nowa Zelandia - Belgia to starcie w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mundialu. Początek rywalizacji zaplanowano w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Nowa Zelandia – Belgia: gdzie oglądać?

Nowa Zelandia zagra przeciwko Belgii w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Czerwone Diabły podczas mundialu zremisowały z Egiptem i Iranem. Teraz nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie, jeśli marzą o dalszej grze w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.

Nowozelandczycy mają na wyciągnięcie ręki 1/16 finału, lecz potrzebują sensacyjnego zwycięstwa nad Belgami. W meczu z Iranem dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale musieli zadowolić się ostatecznie jednym punktem.

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Nowa Zelandia – Belgia: transmisja w TV

Spotkanie Nowej Zelandii z Belgią będzie dostępne na żywo w telewizji. Starcie będzie można śledzić na antenie TVP 2, a Krzysztof Lenarczyk i Michał Zachodny skomentują konfrontację w ramach grupy G.

Nowa Zelandia – Belgia: stream online

Mecz Nowa Zelandia – Belgia będzie także do objerzenia w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 5:00 czasu polskiego.

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Nowa Zelandia – Belgia: kursy bukmacherskie

Nowa Zelandia Belgia 15.0 8.00 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 19:04

Kiedy odbędzie się spotkanie Nowa Zelandia – Belgia? Mecz odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godzinie 5:00 czasu polskiego. Gdzie obejrzeć mecz Nowa Zelandia – Belgia? Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP 2, na portalu sport.tvp.pl oaz w aplikacji mobilnej TVP.

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