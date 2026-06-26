Nowa Zelandia – Belgia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.06.2026)

Nowa Zelandia – Belgia: gdzie oglądać?
Nowa Zelandia zagra przeciwko Belgii w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Czerwone Diabły podczas mundialu zremisowały z Egiptem i Iranem. Teraz nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcie, jeśli marzą o dalszej grze w turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku.
Nowozelandczycy mają na wyciągnięcie ręki 1/16 finału, lecz potrzebują sensacyjnego zwycięstwa nad Belgami. W meczu z Iranem dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale musieli zadowolić się ostatecznie jednym punktem.
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Nowa Zelandia – Belgia: transmisja w TV
Spotkanie Nowej Zelandii z Belgią będzie dostępne na żywo w telewizji. Starcie będzie można śledzić na antenie TVP 2, a Krzysztof Lenarczyk i Michał Zachodny skomentują konfrontację w ramach grupy G.
Nowa Zelandia – Belgia: stream online
Mecz Nowa Zelandia – Belgia będzie także do objerzenia w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 5:00 czasu polskiego.
Nowa Zelandia – Belgia: sonda
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Nowa Zelandia – Belgia: kursy bukmacherskie
Mecz odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godzinie 5:00 czasu polskiego.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP 2, na portalu sport.tvp.pl oaz w aplikacji mobilnej TVP.
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