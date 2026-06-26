Nowa Zelandia – Belgia: typy i kursy. Czerwone Diabły pod ścianą

Nowa Zelandia zagra z Belgią w meczu trzeciej kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Starcie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego. Dla zespołu Rudiego Garcii to ostatni dzwonek, jeśli chcą utrzymać szanse na awans do fazy pucharowej.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Nowa Zelandia Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Nowa Zelandia – Belgia: typy bukmacherskie

Nowa Zelandia i Belgia zmierzą się w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata. Spotkanie grupy G zostanie rozegrane na stadionie BC Place w Vancouver. Czerwone Diabły przystępowali do turnieju jako jeden z faworytów grupy, jednak dotychczasowe wyniki pozostawiły spory niedosyt. Remis z Egiptem można było jeszcze uznać za przyzwoity rezultat, ale bezbramkowy remis z Iranem mocno skomplikował sytuację drużyny Rudiego Garcii. Belgowie nie mają już większego marginesu błędu i potrzebują zwycięstwa, by zapewnić sobie miejsce w 1/16 finału.

Mimo obecnych problemów Belgia może pochwalić się imponującą serią – pozostaje niepokonana od marca 2025 roku. Tymczasem Nowozelandczycy nadal walczą o historyczny awans do fazy pucharowej mundialu po raz pierwszy w swojej historii. All Whites rozpoczęli turniej od remisu z Iranem, choć dwukrotnie obejmowali prowadzenie i mogą żałować straconych punktów. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

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Nowa Zelandia – Belgia: ostatnie wyniki

All Whites weszli w mundial od obiecującego remisu z Iranem (2:2). W drugim spotkaniu Nowozelandczycy nie zdołali jednak przeciwstawić się Egiptowi i przegrali (1:3). Także okres przygotowawczy nie był dla Nowej Zelandii szczególnie udany. Zespół poniósł porażki z Anglią (0:1) oraz Haiti (0:4), ale pokazał też swój potencjał w zwycięstwie nad Chile (4:1).

Belgowie nie zachwycają podczas tegorocznego mundialu. Po dwóch kolejkach mają na koncie zaledwie dwa punkty, remisując z Egiptem (1:1) oraz Iranem (0:0). Drużyna Garcii wciąż jednak pozostaje groźna, szczególnie patrząc na wyniki osiągane przed turniejem. W meczach towarzyskich Belgia prezentowała się znacznie lepiej. Czerwone Diabły rozbiły Tunezję (5:0), pokonały Chorwację (2:0), a także zremisowały z Meksykiem (1:1).

Nowa Zelandia – Belgia: historia

Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie spotkanie Nowej Zelandii z Belgią.

Nowa Zelandia – Belgia: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami spotkania są Belgowie, na których zwycięstwo kurs w ofercie STS wynosi 1.16. Triumf Nowej Zelandii został wyceniony na 17.00, natomiast remis na 8.50.

Nowa Zelandia Belgia 15.0 8.00 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Nowa Zelandia – Belgia: przewidywane składy

Nowa Zelandia: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Stamenić, Bell – McCowatt, Singh, Just – Wood

Belgia: Courtois – Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Saelemaekers, De Bruyne, Trossard – Lukaku

Nowa Zelandia – Belgia: sonda

Kto wygra mecz? Nowa Zelandia

Remis

Belgia Nowa Zelandia

Remis

Belgia 0 Votes

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Nowa Zelandia – Belgia: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Nową Zelandią a Belgią zostanie rozegrane w nocy z piątku na sobotę o godz. 5:00 czasu polskiego. Mecz będzie dostępne na antenie TVP 1, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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