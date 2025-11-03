Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. John Carver stanie naprzeciwko Goncalo Feio. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

Przed nami spotkanie Lechii Gdańsk z Radomiakiem Radom w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdańszczanie z dorobkiem 10 punktów zajmują 16. miejsce w tabeli, walcząc o wydostanie się ze strefy spadkowej. Radomianie z kolei mają na koncie 16 oczek i plasują się na 13. pozycji w stawce. Goncalo Feio liczy na zwycięstwo w swoim debiucie w roli trenera ekipy Zielonych. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w ten poniedziałek, czyli 3 listopada, o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Radomiak Radom.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: transmisja w TV

Poniedziałkowe starcie oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. To spotkanie zostanie wyemitowane z polskim komentarzem na kanałach CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ Sport 5, gdzie zawody skomentują Piotr Glamowski i Wojciech Jagoda.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: stream online

Pojedynek pomiędzy Lechią Gdańsk a Radomiakiem Radom rzecz jasna obejrzysz także w internecie. Dzisiejszą potyczkę można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+ online. W tym serwisie znajdziesz również Ligę Mistrzów czy Premier League.

