Włochy i Grecja zmierzą się w niedzielnym meczu towarzyskim. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luigi Cherubini

Grecja – Włochy, gdzie oglądać?

Już w niedzielny wieczór zobaczymy starcie reprezentacji, które nie awansowały na Mistrzostwa Świata 2026. A w nim Grecja przed własną publicznością zmierzy się z Włochami w meczu towarzyskim. Oba zespoły nie zdołały zakwalifikować się na nadchodzący mundial, więc mecz między nimi nie będzie miał aż takiego ognia. W szczególności przez Azzurrich, które na czerwcowe zgrupowanie powołali zawodników z dalekiego rezerwowego garnituru.

Grecja – Włochy, transmisja w TV

Spotkanie Grecja – Włochy obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitownay na antenie Polsat Sport 2.

Grecja – Włochy, transmisja online

Nadchodzące spotkanie będzie transmitowane w Polsat Box Go. Ponadto mecz obejrzysz również w serwisie Superbet TV. Bukmacher umożliwia oglądanie transmisji za darmo. Dostęp do tego meczu zatem uzyskasz bez potrzeby obstawiania kuponu.

Grecja – Włochy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Grecji

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Gdzie oglądać mecz Grecja – Włochy? Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 2. Rywalizacja będzie również dostępna online w usługach Polsat Box Go oraz Superbet TV. Kiedy odbędzie się mecz Grecja – Włochy? Spotkanie odbędzie się już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 21:00.

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