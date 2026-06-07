Grecja – Włochy, gdzie oglądać?
Już w niedzielny wieczór zobaczymy starcie reprezentacji, które nie awansowały na Mistrzostwa Świata 2026. A w nim Grecja przed własną publicznością zmierzy się z Włochami w meczu towarzyskim. Oba zespoły nie zdołały zakwalifikować się na nadchodzący mundial, więc mecz między nimi nie będzie miał aż takiego ognia. W szczególności przez Azzurrich, które na czerwcowe zgrupowanie powołali zawodników z dalekiego rezerwowego garnituru.
Grecja – Włochy, transmisja w TV
Spotkanie Grecja – Włochy obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitownay na antenie Polsat Sport 2.
Grecja – Włochy, transmisja online
Nadchodzące spotkanie będzie transmitowane w Polsat Box Go. Ponadto mecz obejrzysz również w serwisie Superbet TV. Bukmacher umożliwia oglądanie transmisji za darmo. Dostęp do tego meczu zatem uzyskasz bez potrzeby obstawiania kuponu.
Grecja – Włochy, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Grecji
- remisem
- wygraną Włochów
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Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 2. Rywalizacja będzie również dostępna online w usługach Polsat Box Go oraz Superbet TV.
Spotkanie odbędzie się już w niedzielę (7 czerwca) o godzinie 21:00.
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