Grupa F MŚ 2026: terminarz i godziny. Holandia, Japonia, Szwecja, Tunezja

fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Grupa F mistrzostw świata 2026

Grupa F mistrzostw świata 2026 to jedna z najbardziej wyrównanych grup całego turnieju. Obok siebie znalazły się dwie uznane europejskie reprezentacje, najlepsza obecnie drużyna Azji oraz nieprzewidywalna Tunezja. O awans do fazy pucharowej może tu decydować każdy punkt, a nawet bilans bramkowy.

Największym faworytem grupy wydaje się Holandia. Oranje wystąpią na mundialu po raz dwunasty i wciąż marzą o zdobyciu pierwszego tytułu mistrzowskiego. Dotychczas trzykrotnie docierali do finału mistrzostw świata, kolejno w 1974, 1978 i 2010 roku. Niemniej za każdym razem musieli uznać wyższość rywali.

Japonia przystępuje do turnieju jako jedna z najmocniejszych reprezentacji Azji. Dla ekipy Hajime Moriyasu będzie to ósmy występ na mundialu. Czterokrotnie dochodzili do 1/8 finału i coraz głośniej mówią o historycznym awansie do ćwierćfinału. Dynamiczny styl gry i świetna organizacja sprawiają, że wielu ekspertów widzi w nich kandydata do sprawienia niespodzianki.

Szwecja wraca na mundial po nieobecności na turnieju w Katarze. Skandynawowie mają bogatą historię występów na największej piłkarskiej scenie. Ich największym sukcesem pozostaje wicemistrzostwo świata wywalczone w 1958 roku na własnych boiskach. Stawkę uzupełnia Tunezja, która zagra na mistrzostwach świata po raz siódmy. Reprezentacja z Afryki regularnie kwalifikuje się do mundiale, jednak nigdy nie zdołała awansować do fazy pucharowej.

Terminarz i godziny meczów

W grupie F polscy kibice mogą liczyć na ciekawy harmonogram. Dwa z sześciu spotkań rozpoczną się wieczorem czasu polskiego. Cztery spotkania zaplanowano natomiast po północy. Szczególnie interesująco zapowiada się starcie Holandii z Japonią na inaugurację oraz europejska batalia Oranje ze Szwecją, który może przesądzić o pierwszym miejscu w grupie.