Grupa F MŚ 2026: terminarz i godziny. Holandia, Japonia, Szwecja, Tunezja

16:27, 10. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Grupę F mistrzostw świata 2026 tworzą Holandia, Japonia, Szwecja i Tunezja. Sprawdź terminarz, godziny meczów i inne informacje o drużynach.

Memphis Depay
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fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Grupa F mistrzostw świata 2026

Grupa F mistrzostw świata 2026 to jedna z najbardziej wyrównanych grup całego turnieju. Obok siebie znalazły się dwie uznane europejskie reprezentacje, najlepsza obecnie drużyna Azji oraz nieprzewidywalna Tunezja. O awans do fazy pucharowej może tu decydować każdy punkt, a nawet bilans bramkowy.

Największym faworytem grupy wydaje się Holandia. Oranje wystąpią na mundialu po raz dwunasty i wciąż marzą o zdobyciu pierwszego tytułu mistrzowskiego. Dotychczas trzykrotnie docierali do finału mistrzostw świata, kolejno w 1974, 1978 i 2010 roku. Niemniej za każdym razem musieli uznać wyższość rywali.

Japonia przystępuje do turnieju jako jedna z najmocniejszych reprezentacji Azji. Dla ekipy Hajime Moriyasu będzie to ósmy występ na mundialu. Czterokrotnie dochodzili do 1/8 finału i coraz głośniej mówią o historycznym awansie do ćwierćfinału. Dynamiczny styl gry i świetna organizacja sprawiają, że wielu ekspertów widzi w nich kandydata do sprawienia niespodzianki.

Szwecja wraca na mundial po nieobecności na turnieju w Katarze. Skandynawowie mają bogatą historię występów na największej piłkarskiej scenie. Ich największym sukcesem pozostaje wicemistrzostwo świata wywalczone w 1958 roku na własnych boiskach. Stawkę uzupełnia Tunezja, która zagra na mistrzostwach świata po raz siódmy. Reprezentacja z Afryki regularnie kwalifikuje się do mundiale, jednak nigdy nie zdołała awansować do fazy pucharowej.

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Terminarz i godziny meczów

W grupie F polscy kibice mogą liczyć na ciekawy harmonogram. Dwa z sześciu spotkań rozpoczną się wieczorem czasu polskiego. Cztery spotkania zaplanowano natomiast po północy. Szczególnie interesująco zapowiada się starcie Holandii z Japonią na inaugurację oraz europejska batalia Oranje ze Szwecją, który może przesądzić o pierwszym miejscu w grupie.

  • 14 czerwca, 22:00 – Holandia vs Japonia
  • 15 czerwca, 4:00 – Szwecja vs Tunezja
  • 20 czerwca, 19:00 – Holandia vs Szwecja
  • 21 czerwca, 6:00 – Tunezja vs Japonia
  • 26 czerwca, 1:00 – Japonia vs Szwecja
  • 25 czerwca, 1:00 – Tunezja vs Holandia
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